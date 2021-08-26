https://ria.ru/20210826/sud-1747330788.html

Верховный суд отклонил претензии "Уральских пельменей" к продюсеру

Верховный суд отклонил претензии "Уральских пельменей" к продюсеру - РИА Новости, 26.08.2021

Верховный суд отклонил претензии "Уральских пельменей" к продюсеру

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказали восьмерым участникам шоу "Уральские пельмени" во... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:04

2021-08-26T13:04

2021-08-26T13:04

культура

екатеринбург

уральские пельмени

сергей нетиевский

россия

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые отказали восьмерым участникам шоу "Уральские пельмени" во взыскании миллиона рублей с продюсера Сергея Нетиевского, следует из опубликованного определения суда.ВС РФ отклонил кассационную жалобу истцов – Дмитрия Брекоткина, Сергея Ершова, Сергея Исаева, Вячеслава Мясникова, Александра Попова, Дмитрия Соколова, Александра Калугина и Максима Ярицы, – просивших передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам. Претензии истцов связаны с выплатой ответчику гонорара за якобы не состоявшийся концерт.Нетиевский с 2011 по 2016 год был директором творческого объединения "Уральские пельмени", и он же в качестве индивидуального предпринимателя оказывал коллективу услуги по организации концертов, гастролей и телесъемок.В 2015 году он как директор перечислил себе как ИП миллион рублей за концерт под названием "Корпорация Морсов". При этом, как указали истцы, концерт с таким названием не проводился, была лишь такая телепередача, составленная из фрагментов разных концертов. Тем самым, по их мнению, директор причинил обществу убытки, которые должен возместить.Суды, однако, установили, что "Корпорация Морсов" было предварительным рабочим названием другого концерта, прошедшего потом под названием "В поисках Асфальтиды". Суды пришли к выводу об отсутствии факта причинения убытков. При этом в рамках этого дела суд первой инстанции установил, что всего ИП Нетиевский с 2013 по 2015 год провел в Екатеринбурге 21 концерт, за что получил около 40 миллионов рублей, а потратил на их проведение более 41 миллиона рублей.Екатеринбургское ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" в 2011 году учредили на паритетных началах 10 участников шоу: кроме восьмерых истцов, это еще Андрей Рожков и сам Нетиевский. В 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора. Тот оспорил решение собрания и выиграл суды, но в итоге смена руководителя все равно состоялась.После освобождения Нетиевского от должности он и его компании ведут многочисленные судебные разбирательства с остальными "пельменями", касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы.

https://ria.ru/20210825/uchitel-1747210686.html

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екатеринбург, уральские пельмени, сергей нетиевский, россия