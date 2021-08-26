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Верховный суд отказал в иске о незаконности трехдневного голосования
Верховный суд отказал в иске о незаконности трехдневного голосования - РИА Новости, 26.08.2021
Верховный суд отказал в иске о незаконности трехдневного голосования
Верховный суд РФ отказал в рассмотрении иска члена столичной участковой избирательной комиссии Василия Лабутина о признании незаконным постановления о... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:10
2021-08-26T10:10
политика
верховный суд рф
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ отказал в рассмотрении иска члена столичной участковой избирательной комиссии Василия Лабутина о признании незаконным постановления о проведении трехдневного голосования, сообщил РИА Новости его представитель Алексей Рыбин."Суд наш иск не принял", - сказал он, пояснив, что Верховный суд счел, что иск оспаривает не постановление, а норму закона, а значит должен рассматриваться Конституционным судом.По словам Рыбина, основные претензии иска сводились к тому, что члены УИК, работающие на выборах три дня подряд, не обеспечены социальным гарантиями."Лабутина возмутил тот факт, что, согласно этому постановлению, вся нагрузка ложится на членов УИК. По обязанностям они практически приравниваются к госслужащим, однако у членов УИК нет социального пакета на случай, если кто-то заболел или получил травму в ходе выполнения обязанностей", - сказал юрист.Лабутин – член УИК с правом решающего голоса, и для таких предусмотрена 12-часовая занятость, "однако приезжать им нужно всегда на час раньше", сообщил собеседник. "А денежное вознаграждение в 38 рублей в час является скорее доброй волей ЦИКа, чем гарантией", - добавил Рыбин.С 17 по 19 сентября в России будут избираться депутаты Госдумы восьмого созыва, главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
https://ria.ru/20210622/golosovanie-1738056976.html
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политика, верховный суд рф, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
10:10 26.08.2021
 
Верховный суд отказал в иске о незаконности трехдневного голосования

Верховный суд отказал в рассмотрении иска о незаконности трехдневного голосования на выборах в Думу

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ отказал в рассмотрении иска члена столичной участковой избирательной комиссии Василия Лабутина о признании незаконным постановления о проведении трехдневного голосования, сообщил РИА Новости его представитель Алексей Рыбин.
"Суд наш иск не принял", - сказал он, пояснив, что Верховный суд счел, что иск оспаривает не постановление, а норму закона, а значит должен рассматриваться Конституционным судом.
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По словам Рыбина, основные претензии иска сводились к тому, что члены УИК, работающие на выборах три дня подряд, не обеспечены социальным гарантиями.
"Лабутина возмутил тот факт, что, согласно этому постановлению, вся нагрузка ложится на членов УИК. По обязанностям они практически приравниваются к госслужащим, однако у членов УИК нет социального пакета на случай, если кто-то заболел или получил травму в ходе выполнения обязанностей", - сказал юрист.
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Лабутин – член УИК с правом решающего голоса, и для таких предусмотрена 12-часовая занятость, "однако приезжать им нужно всегда на час раньше", сообщил собеседник. "А денежное вознаграждение в 38 рублей в час является скорее доброй волей ЦИКа, чем гарантией", - добавил Рыбин.
С 17 по 19 сентября в России будут избираться депутаты Госдумы восьмого созыва, главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
 
ПолитикаВерховный суд РФГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
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