https://ria.ru/20210826/student-1747363006.html

Москва поможет афганским студентам, которые не смогли приехать в Россию

Москва поможет афганским студентам, которые не смогли приехать в Россию - РИА Новости, 26.08.2021

Москва поможет афганским студентам, которые не смогли приехать в Россию

Порядка 400 афганских студентов должны зачислить в российские вузы только в этом году, рассматривается возможность вывоза в Россию тех, кто сейчас находится в... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:43

2021-08-26T15:43

2021-08-26T15:43

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

россия

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Порядка 400 афганских студентов должны зачислить в российские вузы только в этом году, рассматривается возможность вывоза в Россию тех, кто сейчас находится в Афганистане, заявил в четверг посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов."В повестке дня важный вопрос - помочь афганским студентам, которые обучаются в России, но которые из-за коронавируса два года не могут попасть в Россию - вот им помочь. Над этим мы сейчас работаем. Мы сейчас обзваниваем, их довольно много: только в этом году должны зачислить на днях порядка 400... в порядка 80 вузов по всей стране", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24"."Но проблема в том, что далеко не все студенты вернулись в Россию, они сейчас находятся в Афганистане. Нам приходится дозваниваться до каждого, выяснять, где они находятся. И если мы такие рейсы сможем организовать, чтобы они были наготове", - отметил Жирнов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/afganistan-1747339478.html

афганистан

россия

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в мире, афганистан, россия, дмитрий жирнов