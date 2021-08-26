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Названы главные страхи родителей за детей
Названы главные страхи родителей за детей - РИА Новости, 26.08.2021
Названы главные страхи родителей за детей
Больше всего родители в России боятся, что их дети попадут под влияние алкоголя и наркотиков, тяжело заболеют или станут жертвами педофилов, говорится в... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T03:16
2021-08-26T03:16
общество
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Больше всего родители в России боятся, что их дети попадут под влияние алкоголя и наркотиков, тяжело заболеют или станут жертвами педофилов, говорится в исследовании страховой компаний "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Исследование основано на опросе 1500 респондентов по всей стране.В то же время 8,6% респондентов боятся, что не смогут обеспечить своему ребенку достойное будущее, еще 8% - что ребенок получит травму в результате несчастного случая, 7,9% - что не смогут помочь ребенку получить хорошее образование, а 5% - что их ребенок свяжет свою жизнь "не с тем человеком", 4,8% - что ребенок повторит ошибки родителей и 3,7% - что ребенка будут травить в школе.Всего 3% респондентов боятся оставить несовершеннолетних детей сиротами, и менее 1% волнуются о том, что дети бросят их в старости или сбегут из дома. Многие родители признались, что некоторые страхи стали более сильными во время и после пандемии - так, свыше 8% стали больше бояться тяжелой болезни их ребенка и того, что они как родители не смогут обеспечить ребенку достойное будущее."При этом на вопрос "что вы делаете как родитель, чтобы бороться с этими страхами" каждый седьмой респондент (15%) ответил - "ничего". 45,9% разговаривают с детьми о правилах безопасности и поведения, а 12,9% не оставляют их без присмотра. 4,5% копят "финансовую подушку безопасности" для детей на всякий случай, а еще 4,5% отправляют детей на регулярные медицинские обследования", - добавили в сообщении.
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общество, россия
03:16 26.08.2021
 
Названы главные страхи родителей за детей

Исследование "Росгосстрах": наркотики, болезни и педофилы - главные страхи родителей за детей

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСемейная пара с ребенком гуляют по набережной
Семейная пара с ребенком гуляют по набережной - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Больше всего родители в России боятся, что их дети попадут под влияние алкоголя и наркотиков, тяжело заболеют или станут жертвами педофилов, говорится в исследовании страховой компаний "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Исследование основано на опросе 1500 респондентов по всей стране.
"Относительное большинство (каждый восьмой, или 13%) боятся, что их ребенок попадет под воздействие алкоголя или наркотиков. Каждый десятый - что ребенок тяжело заболеет, а каждый одиннадцатый (9%) - что он пострадает от рук педофилов и других преступников", - говорится в сообщении.
В то же время 8,6% респондентов боятся, что не смогут обеспечить своему ребенку достойное будущее, еще 8% - что ребенок получит травму в результате несчастного случая, 7,9% - что не смогут помочь ребенку получить хорошее образование, а 5% - что их ребенок свяжет свою жизнь "не с тем человеком", 4,8% - что ребенок повторит ошибки родителей и 3,7% - что ребенка будут травить в школе.
Всего 3% респондентов боятся оставить несовершеннолетних детей сиротами, и менее 1% волнуются о том, что дети бросят их в старости или сбегут из дома. Многие родители признались, что некоторые страхи стали более сильными во время и после пандемии - так, свыше 8% стали больше бояться тяжелой болезни их ребенка и того, что они как родители не смогут обеспечить ребенку достойное будущее.
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"При этом на вопрос "что вы делаете как родитель, чтобы бороться с этими страхами" каждый седьмой респондент (15%) ответил - "ничего". 45,9% разговаривают с детьми о правилах безопасности и поведения, а 12,9% не оставляют их без присмотра. 4,5% копят "финансовую подушку безопасности" для детей на всякий случай, а еще 4,5% отправляют детей на регулярные медицинские обследования", - добавили в сообщении.
 
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