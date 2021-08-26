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В Рио-де-Жанейро двое французов забрались на статую Христа-Искупителя
В Рио-де-Жанейро двое французов забрались на статую Христа-Искупителя - РИА Новости, 26.08.2021
В Рио-де-Жанейро двое французов забрались на статую Христа-Искупителя
Власти Бразилии задержали двух французов, забравшихся без разрешения на самый верх статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщает газета O Globo со ссылкой РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T01:42
2021-08-26T01:42
в мире
бразилия
рио-де-жанейро (город)
франция
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 авг - РИА Новости. Власти Бразилии задержали двух французов, забравшихся без разрешения на самый верх статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщает газета O Globo со ссылкой на полицию.Как пишет издание, два 28-летних гражданина Франции остались внутри статуи после её закрытия и забрались на нее рано утром в понедельник. Мужчины использовали лестницы, которые находятся в памятнике и используются для проведения ремонтных работ, по ним можно подняться до рук и головы монумента. Нарушителей заметил охранник, после чего их задержали, но отпустили под залог в 10 тысяч реалов (около 1918 долларов - ред.).Как сообщается, полиция конфисковала все фотографии и видеозаписи, сделанные со статуи.Строительство монумента завершилось в 1931 году, его высота вместе с пьедесталом насчитывает 38 метров.
https://ria.ru/20210823/khram-1746820604.html
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рио-де-жанейро (город)
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в мире, бразилия, рио-де-жанейро (город), франция
01:42 26.08.2021
 
В Рио-де-Жанейро двое французов забрались на статую Христа-Искупителя

В Рио-де-Жанейро полиция задержала двух французов, забравшихся на статую Христа-Искупителя

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид на статую Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду со смотровой площадки на горе "Сахарная голова" в Рио-де-Жанейро
Вид на статую Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду со смотровой площадки на горе Сахарная голова в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 авг - РИА Новости. Власти Бразилии задержали двух французов, забравшихся без разрешения на самый верх статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, сообщает газета O Globo со ссылкой на полицию.
Как пишет издание, два 28-летних гражданина Франции остались внутри статуи после её закрытия и забрались на нее рано утром в понедельник. Мужчины использовали лестницы, которые находятся в памятнике и используются для проведения ремонтных работ, по ним можно подняться до рук и головы монумента. Нарушителей заметил охранник, после чего их задержали, но отпустили под залог в 10 тысяч реалов (около 1918 долларов - ред.).
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Как сообщается, полиция конфисковала все фотографии и видеозаписи, сделанные со статуи.
Строительство монумента завершилось в 1931 году, его высота вместе с пьедесталом насчитывает 38 метров.
 
В миреБразилияРио-де-Жанейро (город)Франция
 
 
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