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Шоубиз
https://ria.ru/20210826/spirs-1747329657.html
Бритни Спирс поблагодарила 27-летнего возлюбленного за поддержку
Бритни Спирс поблагодарила 27-летнего возлюбленного за поддержку - РИА Новости, 26.08.2021
Бритни Спирс поблагодарила 27-летнего возлюбленного за поддержку
Певица Бритни Спирс поблагодарила своего возлюбленного Сэма Асгари в Instagram за поддержку в тяжелый период жизни. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T21:28
2021-08-26T21:28
шоубиз
любовь
бритни спирс
знаменитости
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Певица Бритни Спирс поблагодарила своего возлюбленного Сэма Асгари в Instagram за поддержку в тяжелый период жизни.Бритни и Сэм встречаются с 2016 года. Впервые публика увидела Асгари в музыкальном клипе Slumber Party певицы.Танцор признавался, что всегда хотел только лучшего для своей второй половины, и он планирует продолжать поддерживать ее, создавая будущее, которого она заслуживает.Бритни Спирс долгое время находилась под опекой отца. Недавно она выступила в суде, где призналась, что травмирована и несчастна, и попросила лишить его статуса опекуна.
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любовь, бритни спирс, знаменитости
21:28 26.08.2021
 

Бритни Спирс поблагодарила 27-летнего возлюбленного за поддержку

© AP Photo / Invision/Jordan StraussБритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Певица Бритни Спирс поблагодарила своего возлюбленного Сэма Асгари в Instagram за поддержку в тяжелый период жизни.

"Этот милый зас*анец прошел со мной через тяжелейшие годы моей жизни. Еще выяснилось, что он невероятно хорошо готовит", — шутливо подписала совместный кадр звезда.

Бритни и Сэм встречаются с 2016 года. Впервые публика увидела Асгари в музыкальном клипе Slumber Party певицы.
Танцор признавался, что всегда хотел только лучшего для своей второй половины, и он планирует продолжать поддерживать ее, создавая будущее, которого она заслуживает.
Бритни Спирс долгое время находилась под опекой отца. Недавно она выступила в суде, где призналась, что травмирована и несчастна, и попросила лишить его статуса опекуна.
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
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