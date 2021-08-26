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Бритни Спирс поблагодарила 27-летнего возлюбленного за поддержку
Бритни Спирс поблагодарила 27-летнего возлюбленного за поддержку - РИА Новости, 26.08.2021
Бритни Спирс поблагодарила 27-летнего возлюбленного за поддержку
Певица Бритни Спирс поблагодарила своего возлюбленного Сэма Асгари в Instagram за поддержку в тяжелый период жизни. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T21:28
2021-08-26T21:28
2021-08-26T21:28
шоубиз
любовь
бритни спирс
знаменитости
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Певица Бритни Спирс поблагодарила своего возлюбленного Сэма Асгари в Instagram за поддержку в тяжелый период жизни.Бритни и Сэм встречаются с 2016 года. Впервые публика увидела Асгари в музыкальном клипе Slumber Party певицы.Танцор признавался, что всегда хотел только лучшего для своей второй половины, и он планирует продолжать поддерживать ее, создавая будущее, которого она заслуживает.Бритни Спирс долгое время находилась под опекой отца. Недавно она выступила в суде, где призналась, что травмирована и несчастна, и попросила лишить его статуса опекуна.
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любовь, бритни спирс, знаменитости