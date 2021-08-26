https://ria.ru/20210826/spirs-1747329657.html

Бритни Спирс поблагодарила 27-летнего возлюбленного за поддержку

Бритни Спирс поблагодарила 27-летнего возлюбленного за поддержку - РИА Новости, 26.08.2021

Бритни Спирс поблагодарила 27-летнего возлюбленного за поддержку

Певица Бритни Спирс поблагодарила своего возлюбленного Сэма Асгари в Instagram за поддержку в тяжелый период жизни. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T21:28

2021-08-26T21:28

2021-08-26T21:28

шоубиз

любовь

бритни спирс

знаменитости

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Певица Бритни Спирс поблагодарила своего возлюбленного Сэма Асгари в Instagram за поддержку в тяжелый период жизни.Бритни и Сэм встречаются с 2016 года. Впервые публика увидела Асгари в музыкальном клипе Slumber Party певицы.Танцор признавался, что всегда хотел только лучшего для своей второй половины, и он планирует продолжать поддерживать ее, создавая будущее, которого она заслуживает.Бритни Спирс долгое время находилась под опекой отца. Недавно она выступила в суде, где призналась, что травмирована и несчастна, и попросила лишить его статуса опекуна.

https://ria.ru/20210806/spears-1744708600.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь, бритни спирс, знаменитости