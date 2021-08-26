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В Германии предложили заключить союз с Россией
В Германии предложили заключить союз с Россией - РИА Новости, 26.08.2021
В Германии предложили заключить союз с Россией
Председатель Германо-Российской внешнеторговой палаты (ВТП) и глава австрийской компании OMV Райнер Зеле предложил Берлину заключить водородный союз с Москвой... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:08
2021-08-26T18:42
экономика
германия
райнер зеле
россия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Председатель Германо-Российской внешнеторговой палаты (ВТП) и глава австрийской компании OMV Райнер Зеле предложил Берлину заключить водородный союз с Москвой. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.Он напомнил, что Европа нуждается в надежном энергоснабжении, которое обеспечит ей экономический подъем. По словам Зеле, Россия может помочь странам континента не только с поставками газа, но и с производством экологически чистых видов энергии.Зеле подчеркнул, что ЕС не может позволить себе отказаться от такого способа добычи водорода, поскольку это подвергнет опасности рост экономики союза. Он предложил Берлину заключить с Москвой альянс в этой перспективной отрасли."У нас есть ноу-хау, у России — месторождения газа. Подобное разделение труда уже хорошо зарекомендовало себя в прошлом", — подытожил председатель ВТП.По его словам, палата готова внести свой вклад в дело и уже провела подготовительные работы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, германия, райнер зеле, россия
17:08 26.08.2021 (обновлено: 18:42 26.08.2021)
 
В Германии предложили заключить союз с Россией

Глава OMV Зеле предложил Германии заключить союз с Россией

© AP Photo / Michael SohnЗдание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© AP Photo / Michael Sohn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Председатель Германо-Российской внешнеторговой палаты (ВТП) и глава австрийской компании OMV Райнер Зеле предложил Берлину заключить водородный союз с Москвой. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Он напомнил, что Европа нуждается в надежном энергоснабжении, которое обеспечит ей экономический подъем. По словам Зеле, Россия может помочь странам континента не только с поставками газа, но и с производством экологически чистых видов энергии.
"Если мы хотим и в будущем иметь надежное энергоснабжение из возобновляемых источников, то мы не сможем обойтись без водорода, производимого из природного газа с помещением возникающего при этом углекислого газа в подземные хранилища", — отметил он.
Зеле подчеркнул, что ЕС не может позволить себе отказаться от такого способа добычи водорода, поскольку это подвергнет опасности рост экономики союза. Он предложил Берлину заключить с Москвой альянс в этой перспективной отрасли.
"У нас есть ноу-хау, у России — месторождения газа. Подобное разделение труда уже хорошо зарекомендовало себя в прошлом", — подытожил председатель ВТП.
По его словам, палата готова внести свой вклад в дело и уже провела подготовительные работы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ЭкономикаГерманияРайнер ЗелеРоссия
 
 
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