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В Германии предложили заключить союз с Россией
В Германии предложили заключить союз с Россией - РИА Новости, 26.08.2021
В Германии предложили заключить союз с Россией
Председатель Германо-Российской внешнеторговой палаты (ВТП) и глава австрийской компании OMV Райнер Зеле предложил Берлину заключить водородный союз с Москвой... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:08
2021-08-26T17:08
2021-08-26T18:42
экономика
германия
райнер зеле
россия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Председатель Германо-Российской внешнеторговой палаты (ВТП) и глава австрийской компании OMV Райнер Зеле предложил Берлину заключить водородный союз с Москвой. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.Он напомнил, что Европа нуждается в надежном энергоснабжении, которое обеспечит ей экономический подъем. По словам Зеле, Россия может помочь странам континента не только с поставками газа, но и с производством экологически чистых видов энергии.Зеле подчеркнул, что ЕС не может позволить себе отказаться от такого способа добычи водорода, поскольку это подвергнет опасности рост экономики союза. Он предложил Берлину заключить с Москвой альянс в этой перспективной отрасли."У нас есть ноу-хау, у России — месторождения газа. Подобное разделение труда уже хорошо зарекомендовало себя в прошлом", — подытожил председатель ВТП.По его словам, палата готова внести свой вклад в дело и уже провела подготовительные работы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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экономика, германия, райнер зеле, россия
17:08 26.08.2021 (обновлено: 18:42 26.08.2021)
В Германии предложили заключить союз с Россией
Глава OMV Зеле предложил Германии заключить союз с Россией