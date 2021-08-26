https://ria.ru/20210826/sotsrazvitie-1747400678.html

Путилин: дополнительные средства в липецком бюджете направят на соцразвитие

Путилин: дополнительные средства в липецком бюджете направят на соцразвитие - РИА Новости, 26.08.2021

Путилин: дополнительные средства в липецком бюджете направят на соцразвитие

Бюджет Липецкой области увеличен на 1,759 миллиарда рублей, соответствующие изменения в закон о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T18:20

2021-08-26T18:20

2021-08-26T18:20

липецкая область

липецкая область

павел путилин

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ЛИПЕЦК, 26 авг – РИА Новости. Бюджет Липецкой области увеличен на 1,759 миллиарда рублей, соответствующие изменения в закон о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвердили в четверг депутаты областного Совета депутатов, сообщает пресс-служба регионального парламента.Доходы областной казны пополнились за счет налога на прибыль организаций в размере 1,1 миллиарда рублей, а также за счет средств федерального бюджета в объеме 649 миллиона рублей. С учетом поправок бюджет Липецкой области на 2021 год планируется бездефицитным, доходы и расходы составят 81,4 миллиарда рублей.По его словам, 70 миллионов рублей направляется на модернизацию лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных заболеваний, около 29 миллионов рублей – на выплаты социальным и медработникам. На приобретение лекарств больным COVID-19, которые лечатся дома, деньги выделены из федерального и из областного бюджетов. Предусмотрены средства на углубленную диспансеризацию уже переболевших коронавирусом жителей.В регион также поступили дополнительные средства на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет – почти 264 миллионов рублей. На ремонт дорог выделяется 255 миллионов рублей. За счет поступлений налога на прибыль дополнительно 256 миллионов рублей будут потрачены на капремонт сетей водоснабжения и водоотведения и приобретение специализированной техники.Дополнительную помощь на финансирование социальной сферы, образования и культуры получили местные бюджеты. В частности, на 22 миллиона рублей выросли ассигнования на предоставление жителям области социальных контрактов. В шести районах области создадут филиалы центра цифрового образования детей "IT-клуб", на эти цели парламентарии направили около 21 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210820/zayavlenie-1746531057.html

липецкая область

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липецкая область, павел путилин