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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20210826/soglashenie-1747350481.html
Пензенская область и Роспатент договорились поддерживать инновации
Пензенская область и Роспатент договорились поддерживать инновации - РИА Новости, 26.08.2021
Пензенская область и Роспатент договорились поддерживать инновации
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и глава Роспатента Григорий Ивлиев в четверг в рамках открытия всероссийского форума InnoMed в Пензе... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:51
2021-08-26T14:51
пензенская область
экономика
пензенская область
пенза
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
григорий ивлиев
олег мельниченко
россия
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ПЕНЗА, 26 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и глава Роспатента Григорий Ивлиев в четверг в рамках открытия всероссийского форума InnoMed в Пензе подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее создание благоприятных условий для развития изобретательской и инновационной деятельности в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства."Соглашение… предусматривает содействие созданию благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов региона, а также повышению эффективности реализации федеральных и региональных целевых программ и проектов по развитию науки, инноваций и коммерциализации интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.Ивлиев отметил, что на выставке форума InnoMed представлены передовые, инновационные технологии."Отрадно, что органы власти на местах, правительство в целом поддерживают это направление. Наиболее растущее число заявок в 2020 и 2021 году - это заявки на медицину. Пенза в своей работе на этой выставке вносит существенный вклад в мировой процесс борьбы с пандемией, в процессы оздоровления человека", - цитирует Ивлиева пресс-служба правительства региона.Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на открытии заявил, что пензенский форум за годы существования стал важной межведомственной площадкой и точкой роста для российской медицинской промышленности, и заверил, что ведомство будет оказывать всяческую поддержку предприятиям этой индустрии."Я думаю, что у этого форума достаточно серьезный потенциал, мы видим этот форум как одну из ключевых площадок, на которой мы можем не только продемонстрировать свои возможности, но и предложить зайти к нам в Пензенскую область инвестиционным проектам и разместить здесь у нас высокотехнологическое производство. Тем более, что условия для этого имеются", - цитирует Мельниченко пресс-служба.
https://ria.ru/20210816/fond-1745986991.html
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экономика, пензенская область, пенза, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), григорий ивлиев, олег мельниченко, россия
14:51 26.08.2021
 
Пензенская область и Роспатент договорились поддерживать инновации

Врио губернатора Пензенской области Мельниченко и глава Роспатента Ивлиев подписали соглашение

© Depositphotos / can400Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Depositphotos / can400
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ПЕНЗА, 26 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и глава Роспатента Григорий Ивлиев в четверг в рамках открытия всероссийского форума InnoMed в Пензе подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее создание благоприятных условий для развития изобретательской и инновационной деятельности в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Соглашение… предусматривает содействие созданию благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов региона, а также повышению эффективности реализации федеральных и региональных целевых программ и проектов по развитию науки, инноваций и коммерциализации интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.
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Ивлиев отметил, что на выставке форума InnoMed представлены передовые, инновационные технологии.
"Отрадно, что органы власти на местах, правительство в целом поддерживают это направление. Наиболее растущее число заявок в 2020 и 2021 году - это заявки на медицину. Пенза в своей работе на этой выставке вносит существенный вклад в мировой процесс борьбы с пандемией, в процессы оздоровления человека", - цитирует Ивлиева пресс-служба правительства региона.
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Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на открытии заявил, что пензенский форум за годы существования стал важной межведомственной площадкой и точкой роста для российской медицинской промышленности, и заверил, что ведомство будет оказывать всяческую поддержку предприятиям этой индустрии.
"Я думаю, что у этого форума достаточно серьезный потенциал, мы видим этот форум как одну из ключевых площадок, на которой мы можем не только продемонстрировать свои возможности, но и предложить зайти к нам в Пензенскую область инвестиционным проектам и разместить здесь у нас высокотехнологическое производство. Тем более, что условия для этого имеются", - цитирует Мельниченко пресс-служба.
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Пензенская областьЭкономикаПензенская областьПензаФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Григорий ИвлиевОлег МельниченкоРоссия
 
 
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