https://ria.ru/20210826/soglashenie-1747350481.html

Пензенская область и Роспатент договорились поддерживать инновации

Пензенская область и Роспатент договорились поддерживать инновации - РИА Новости, 26.08.2021

Пензенская область и Роспатент договорились поддерживать инновации

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и глава Роспатента Григорий Ивлиев в четверг в рамках открытия всероссийского форума InnoMed в Пензе... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:51

2021-08-26T14:51

2021-08-26T14:51

пензенская область

экономика

пензенская область

пенза

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

григорий ивлиев

олег мельниченко

россия

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ПЕНЗА, 26 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и глава Роспатента Григорий Ивлиев в четверг в рамках открытия всероссийского форума InnoMed в Пензе подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее создание благоприятных условий для развития изобретательской и инновационной деятельности в регионе, сообщила пресс-служба областного правительства."Соглашение… предусматривает содействие созданию благоприятных экономических, правовых и организационных условий для развития изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов региона, а также повышению эффективности реализации федеральных и региональных целевых программ и проектов по развитию науки, инноваций и коммерциализации интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.Ивлиев отметил, что на выставке форума InnoMed представлены передовые, инновационные технологии."Отрадно, что органы власти на местах, правительство в целом поддерживают это направление. Наиболее растущее число заявок в 2020 и 2021 году - это заявки на медицину. Пенза в своей работе на этой выставке вносит существенный вклад в мировой процесс борьбы с пандемией, в процессы оздоровления человека", - цитирует Ивлиева пресс-служба правительства региона.Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на открытии заявил, что пензенский форум за годы существования стал важной межведомственной площадкой и точкой роста для российской медицинской промышленности, и заверил, что ведомство будет оказывать всяческую поддержку предприятиям этой индустрии."Я думаю, что у этого форума достаточно серьезный потенциал, мы видим этот форум как одну из ключевых площадок, на которой мы можем не только продемонстрировать свои возможности, но и предложить зайти к нам в Пензенскую область инвестиционным проектам и разместить здесь у нас высокотехнологическое производство. Тем более, что условия для этого имеются", - цитирует Мельниченко пресс-служба.

https://ria.ru/20210816/fond-1745986991.html

https://ria.ru/20210813/nagrada-1745637394.html

https://ria.ru/20210810/blagoustroystvo-1745235515.html

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экономика, пензенская область, пенза, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), григорий ивлиев, олег мельниченко, россия