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Собянин расширил перечень приоритетных отраслей для поддержки бизнеса
Собянин расширил перечень приоритетных отраслей для поддержки бизнеса - РИА Новости, 26.08.2021
Собянин расширил перечень приоритетных отраслей для поддержки бизнеса
Власти Москвы расширят перечень приоритетных отраслей, имеющих право на получение льготных кредитов в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса, сообщили РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:11
2021-08-26T09:21
экономика
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Власти Москвы расширят перечень приоритетных отраслей, имеющих право на получение льготных кредитов в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы расширит перечень приоритетных отраслей (видов деятельности), имеющих право на получение льготных кредитов в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса. Постановление по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин", — сообщили в пресс-службе.Уточняется, что в части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к числу приоритетных добавляются следующие виды деятельности: предоставление в аренду, за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества (за исключением жилых помещений) и собственного движимого имущества; деятельность по обслуживанию зданий и территорий.В мэрии напомнили, что субъектам МСП, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, в период до 31 декабря 2021 года предоставляется поддержка в размере до 8% годовых по вновь взятым кредитам.В части поддержки предприятий, которые не относятся к МСП, постановление расширяет перечень приоритетных отраслей за счет таких сфер, как общественное питание; культурные, выставочные, просветительские мероприятия; культура, досуг, развлечения; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты)."Крупным предприятиям, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, в период до 31 декабря 2021 года по кредитам, полученным ими с 1 июля 2021 года, предоставляется поддержка в размере до 4% годовых по кредиту", — добавили в мэрии.За время действия программы с мая 2020 года льготные кредиты на сумму более 132,9 миллиарда рублей получили свыше 18 тысяч компаний, в которых работают более 127 тысяч человек.
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экономика, москва, сергей собянин
09:11 26.08.2021 (обновлено: 09:21 26.08.2021)
 
Собянин расширил перечень приоритетных отраслей для поддержки бизнеса

Мэр Москвы Собянин расширил перечень приоритетных отраслей для кредитной поддержки бизнеса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе "Лужники" в Москве.
Мэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве. - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Власти Москвы расширят перечень приоритетных отраслей, имеющих право на получение льготных кредитов в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Правительство Москвы расширит перечень приоритетных отраслей (видов деятельности), имеющих право на получение льготных кредитов в рамках программы антикризисной поддержки бизнеса. Постановление по данному вопросу подписал Мэр Москвы Сергей Собянин", — сообщили в пресс-службе.
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Заммэра Москвы: поддерживать бизнес при необходимости будут точечно
Уточняется, что в части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к числу приоритетных добавляются следующие виды деятельности: предоставление в аренду, за исключением предоставления по договорам финансовой аренды (лизинга), собственного недвижимого имущества (за исключением жилых помещений) и собственного движимого имущества; деятельность по обслуживанию зданий и территорий.
В мэрии напомнили, что субъектам МСП, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, в период до 31 декабря 2021 года предоставляется поддержка в размере до 8% годовых по вновь взятым кредитам.
В части поддержки предприятий, которые не относятся к МСП, постановление расширяет перечень приоритетных отраслей за счет таких сфер, как общественное питание; культурные, выставочные, просветительские мероприятия; культура, досуг, развлечения; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; бытовые услуги населению (услуги парикмахерских и салонов красоты).
"Крупным предприятиям, осуществляющим деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях, в период до 31 декабря 2021 года по кредитам, полученным ими с 1 июля 2021 года, предоставляется поддержка в размере до 4% годовых по кредиту", — добавили в мэрии.
За время действия программы с мая 2020 года льготные кредиты на сумму более 132,9 миллиарда рублей получили свыше 18 тысяч компаний, в которых работают более 127 тысяч человек.
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