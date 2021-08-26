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Собянин распространил меры поддержки молодежи на москвичей от 30 до 35 лет
Собянин распространил меры поддержки молодежи на москвичей от 30 до 35 лет - РИА Новости, 26.08.2021
Собянин распространил меры поддержки молодежи на москвичей от 30 до 35 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о распространении мер поддержки молодежи на москвичей в возрасте от 30 до 35 лет. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:09
2021-08-26T12:03
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о распространении мер поддержки молодежи на москвичей в возрасте от 30 до 35 лет.Аппарат столичного правительства отметил, что, в частности, молодые люди этого возраста, испытывающие трудности в поиске работы, смогут рассчитывать на программу временного трудоустройства выпускников высших и средних учреждений профессионального образования.Они также смогут участвовать в специальных инициативах молодежной практики — для этого необходимо профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение года после окончания учебы.В 2020 году служба занятости Москвы помогла трудоустроить более 50 тысяч людей из этой возрастной группы.
https://ria.ru/20210503/putin-1730989201.html
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общество, москва, сергей собянин
09:09 26.08.2021 (обновлено: 12:03 26.08.2021)
 
Собянин распространил меры поддержки молодежи на москвичей от 30 до 35 лет

Мэр Москвы Собянин распространил меры поддержки молодежи на москвичей в возрасте от 30 до 35 лет

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель в центре занятости населения "Моя работа" в Москве
Посетитель в центре занятости населения Моя работа в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о распространении мер поддержки молодежи на москвичей в возрасте от 30 до 35 лет.
Аппарат столичного правительства отметил, что, в частности, молодые люди этого возраста, испытывающие трудности в поиске работы, смогут рассчитывать на программу временного трудоустройства выпускников высших и средних учреждений профессионального образования.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Татьяной Голиковой и Анной Поповой - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия по поддержке молодежи
Они также смогут участвовать в специальных инициативах молодежной практики — для этого необходимо профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение года после окончания учебы.
В 2020 году служба занятости Москвы помогла трудоустроить более 50 тысяч людей из этой возрастной группы.
Руководитель, Федеральное агентство по делам молодежи Ксения Разуваева во время сессии Зеленая суббота: день экологии - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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