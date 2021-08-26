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Памфилова предложила Собчак стать наблюдателем на выборах
Памфилова предложила Собчак стать наблюдателем на выборах - РИА Новости, 26.08.2021
Памфилова предложила Собчак стать наблюдателем на выборах
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила Ксении Собчак поработать наблюдателем на предстоящих выборах, чтобы обеспечить их честность. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T20:43
2021-08-26T20:43
политика
ксения собчак
госдума рф
цик рф
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила Ксении Собчак поработать наблюдателем на предстоящих выборах, чтобы обеспечить их честность."Меня абсолютно не интересует мнение этой особы. Пусть приходит наблюдателем и поработает хоть немного на честность выборов, пусть сама убедится", - сказала Памфилова в эфире радио "Комсомольская Правда", отвечая на вопрос ведущего о высказывании Собчак, что в России никто не верит в честные итоги выборов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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4.7
96
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"Будем мести" — Главе ЦИК Памфиловой подарили веник для чистоты выборов
"Будем мести" — Главе ЦИК Памфиловой подарили веник для чистоты выборов
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политика, ксения собчак, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия, видео
Памфилова предложила Собчак стать наблюдателем на выборах
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила Ксении Собчак поработать наблюдателем на предстоящих выборах, чтобы обеспечить их честность.
2021-08-26T20:43
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PT0M23S
20:43 26.08.2021
 
Памфилова предложила Собчак стать наблюдателем на выборах

Председатель ЦИК Памфилова предложила Собчак стать наблюдателем, чтобы убедиться в честности выборов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила Ксении Собчак поработать наблюдателем на предстоящих выборах, чтобы обеспечить их честность.
"Меня абсолютно не интересует мнение этой особы. Пусть приходит наблюдателем и поработает хоть немного на честность выборов, пусть сама убедится", - сказала Памфилова в эфире радио "Комсомольская Правда", отвечая на вопрос ведущего о высказывании Собчак, что в России никто не верит в честные итоги выборов.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
ПолитикаКсения СобчакГосдума РФЦИК РФЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
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