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Памфилова предложила Собчак стать наблюдателем на выборах

Памфилова предложила Собчак стать наблюдателем на выборах - РИА Новости, 26.08.2021

Памфилова предложила Собчак стать наблюдателем на выборах

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила Ксении Собчак поработать наблюдателем на предстоящих выборах, чтобы обеспечить их честность. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T20:43

2021-08-26T20:43

2021-08-26T20:43

политика

ксения собчак

госдума рф

цик рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила Ксении Собчак поработать наблюдателем на предстоящих выборах, чтобы обеспечить их честность."Меня абсолютно не интересует мнение этой особы. Пусть приходит наблюдателем и поработает хоть немного на честность выборов, пусть сама убедится", - сказала Памфилова в эфире радио "Комсомольская Правда", отвечая на вопрос ведущего о высказывании Собчак, что в России никто не верит в честные итоги выборов.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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2021

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"Будем мести" — Главе ЦИК Памфиловой подарили веник для чистоты выборов "Будем мести" — Главе ЦИК Памфиловой подарили веник для чистоты выборов 2021-08-26T20:43 true PT0M23S

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политика, ксения собчак, госдума рф, цик рф, элла памфилова, россия, видео