Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/sobaki-1747431389.html
В Дмитрове собаки напали на семилетнего ребенка
В Дмитрове собаки напали на семилетнего ребенка - РИА Новости, 26.08.2021
В Дмитрове собаки напали на семилетнего ребенка
Бродячие собаки напали на семилетнего ребенка в подмосковном Дмитрове, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T21:54
2021-08-26T21:54
происшествия
дмитров
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бродячие собаки напали на семилетнего ребенка в подмосковном Дмитрове, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Отмечается, что бродячие собаки набросились на мальчика в поселке Никольское Дмитровского городского округа. С полученными травмами ребенка госпитализировали. СК РФ возбудил дело о халатности."Прокуратура Московской области поручила Дмитровской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением собак на семилетнего ребенка... В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и об обращении с животными", - говорится в сообщении.Добавляется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210713/sobaka-1741074586.html
дмитров
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дмитров, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
21:54 26.08.2021
 
В Дмитрове собаки напали на семилетнего ребенка

Собаки напали на семилетнего ребенка в Дмитрове, прокуратура проводит проверку

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бродячие собаки напали на семилетнего ребенка в подмосковном Дмитрове, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Отмечается, что бродячие собаки набросились на мальчика в поселке Никольское Дмитровского городского округа. С полученными травмами ребенка госпитализировали. СК РФ возбудил дело о халатности.
"Прокуратура Московской области поручила Дмитровской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением собак на семилетнего ребенка... В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и об обращении с животными", - говорится в сообщении.
Добавляется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Злая собака - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 13:23
В Ленинградской области собака напала на восьмилетнего ребенка
 
ПроисшествияДмитровМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:22Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
03:10"Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
03:04В Крыму назвали главного организатора водной блокады
Лента новостейМолния