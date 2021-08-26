https://ria.ru/20210826/sobaki-1747431389.html

В Дмитрове собаки напали на семилетнего ребенка

В Дмитрове собаки напали на семилетнего ребенка - РИА Новости, 26.08.2021

В Дмитрове собаки напали на семилетнего ребенка

Бродячие собаки напали на семилетнего ребенка в подмосковном Дмитрове, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T21:54

2021-08-26T21:54

2021-08-26T21:54

происшествия

дмитров

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бродячие собаки напали на семилетнего ребенка в подмосковном Дмитрове, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Отмечается, что бродячие собаки набросились на мальчика в поселке Никольское Дмитровского городского округа. С полученными травмами ребенка госпитализировали. СК РФ возбудил дело о халатности."Прокуратура Московской области поручила Дмитровской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением собак на семилетнего ребенка... В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и об обращении с животными", - говорится в сообщении.Добавляется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210713/sobaka-1741074586.html

дмитров

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дмитров, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия