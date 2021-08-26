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В Дмитрове собаки напали на семилетнего ребенка
В Дмитрове собаки напали на семилетнего ребенка - РИА Новости, 26.08.2021
В Дмитрове собаки напали на семилетнего ребенка
Бродячие собаки напали на семилетнего ребенка в подмосковном Дмитрове, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T21:54
2021-08-26T21:54
2021-08-26T21:54
происшествия
дмитров
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Бродячие собаки напали на семилетнего ребенка в подмосковном Дмитрове, проводится проверка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Отмечается, что бродячие собаки набросились на мальчика в поселке Никольское Дмитровского городского округа. С полученными травмами ребенка госпитализировали. СК РФ возбудил дело о халатности."Прокуратура Московской области поручила Дмитровской городской прокуратуре провести проверку в связи с нападением собак на семилетнего ребенка... В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и об обращении с животными", - говорится в сообщении.Добавляется, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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происшествия, дмитров, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
В Дмитрове собаки напали на семилетнего ребенка
Собаки напали на семилетнего ребенка в Дмитрове, прокуратура проводит проверку