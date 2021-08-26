https://ria.ru/20210826/sobaka-1747279634.html

Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака

Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака - РИА Новости, 26.08.2021

Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в День благодарности собаке, который отмечается 26 августа, рассказал РИА Новости, какие... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T03:09

2021-08-26T03:09

2021-08-26T03:09

общество

владимир голубев

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в День благодарности собаке, который отмечается 26 августа, рассказал РИА Новости, какие профессии освоили эти животные."Собакам с острым чутьём найдено применение для поисково-спасательных работ МЧС. Ездовые псы и сейчас применяются для перевозки людей и грузов в северных районах страны. Животные – наши незаменимые помощники, которые порой работают точнее и лучше технических средств", – добавил он.Собака-ищейкаРозыскные собаки (ищейки) способны отыскать человека по его запаховому следу давностью от нескольких минут до многих часов на протяжении нескольких десятков километров. При этом погодные условия, как правило, не влияют на результат поиска, рассказал Голубев."Таких собак применяют для обыска местности и помещений для обнаружения человека и его предметов, для задержания и охраны преступников, а также для опознания искомого человека по его запаху. Часто именно собаки преследуют преступника по горячим следам и помогают его задержать. Ищейки могут найти оружие, наркотики и взрывчатку. Розыскные собаки служат в армии, помогают на таможне и в службах спасения", - сказал кинолог.Собака-помощникПо словам Голубева, такой питомец играет важную роль для людей с ограниченными возможностями здоровья. Собака-помощник способна выполнять действия, которые помогают человеку с инвалидностью справляться с повседневными трудностями, включая физическую помощь."Собаки-поводыри являются главной опорой для людей, которые являются слепыми иди слабовидящими. Они хорошо ориентируются в окружающей среде и могут даже самостоятельно принимать решения. Таких собак с рождения обучают в специализированных центрах, чтобы затем отдать их на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья", - рассказал Голубев.Собака-спасательТакая собака, пояснил кинолог, может своевременно и быстро отыскать пострадавшего человека и оповестить об этом других. Благодаря отличному нюху, слуху и чутью собаки-спасатели находят людей в воде, под завалами разрушенных строений и снежными лавинами. Они могут помочь там, где человек и техника бессильны."Бывает так, что животные – это единственный шанс на спасение. Такие спасатели работают в МЧС, в поисковой службе Красного креста, в добровольческих поисково-спасательных отрядах вместе с волонтерами ищут пропавших без вести людей", - сообщил кинолог.Собака-полицейский"Эти собаки несут службу в правоохранительных органах и проходят специальную подготовку, чтобы помогать стражам порядка. Таких животных не пугают преступники и экстремальные ситуации. Это бесстрашные и трудолюбивые собаки, которые работают во многих полицейских департаментах: в экспертно-криминалистическом отделе, в уголовном розыске, на патрульно-постовой службе, в транспортной полиции, в пограничных и военных службах", - рассказал Голубев.Собака-терапевтТакие собаки, рассказал кинолог, занимаются общественно значимой работой - канистерапией: методом лечения и реабилитации с помощью специально обученных собак. "Собаки могут работать с людьми, у которых есть такие диагнозы, как нарушения интеллекта, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, ДЦП, расстройства аутистического спектра, синдром Дауна, с детьми с тяжёлыми и множественными нарушениями, со сложной структурой дефекта. Занятия, как правило, проводятся один-два раза в неделю вместе с педагогом-дефектологом, психологом и обученными волонтерами", - рассказал Голубев.По его словам, в процессе общения с терапевтами и собакой стимулируется умственное и физическое развитие, этот метод позволяет комплексно воздействовать на организм.Также, рассказал кинолог, собаки помогают снизить артериальное давление, облегчить послеоперационный период, снизить уровень тревожности и стресса. "Но для этой работы собака сначала должна пройти курс послушания, а уже после этого, если собака обучена и дисциплинирована, продолжить обучение в качестве собаки-терапевта. И далеко не каждая собака может работать в этом качестве в силу своего характера. Однако результаты, которых добиваются терапевты, работая в паре с собакой, иногда просто поражают", - отметил он.Собака-пастухСобаки с давних времен помогают человеку пасти стада овец и коз, молниеносно реагируя на появление хищников. "Эти животные ни на секунду не отлучаются от стада и всегда придут на помощь, если скоту грозит опасность", - сказал Голубев.Он отметил, что собаки-пастухи могут самостоятельно пасти животных, собирать стадо, задавать ему правильное направление и пригонять отбившихся особей, облегчая работу пастуха.

https://ria.ru/20210821/sobaki-1746647072.html

https://ria.ru/20210814/sobaka-1745717680.html

https://ria.ru/20210801/sobaki-1743819444.html

https://ria.ru/20210728/psy-1743295855.html

https://ria.ru/20210321/psy-1602190396.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир голубев, россия