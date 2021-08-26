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Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35 - РИА Новости, 26.08.2021
Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
Российские загоризонтные радиолокационные станции "Контейнер" отслеживают малозаметные истребители F-35 производства США и другие самолеты-"стелс" за счет волн... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T03:47
2021-08-26T03:47
2021-08-26T11:02
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f-35
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КУБИНКА (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Российские загоризонтные радиолокационные станции "Контейнер" отслеживают малозаметные истребители F-35 производства США и другие самолеты-"стелс" за счет волн определенной длины, рассказал в интервью РИА Новости на форуме "Армия-2021" гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко.Аношко пояснил, что загоризонтная станция работает в диапазоне так называемых коротких волн, хотя их длина составляет от десятков до сотни метров. В этом случае эффект, достигаемый за счет использования радиопоглощающих покрытий и формы самого самолета, уже перестают работать."Соответственно, для загоризонтной станции применение технологии "стелс" не является препятствием для обнаружения", - заметил специалист.По словам Аношко, технология "стелс" позволяет уменьшить вероятность обнаружения летательного аппарата в определенном диапазоне длин волн, и как правило она ориентирована на диапазон длин волн, в котором работают бортовые радиолокационные станции других самолетов и радары зенитных ракетных комплексов. Бортовые РЛС современных боевых самолетов в основном работают в диапазоне волн длиной в несколько сантиметров.Читайте полный текст интервью >>
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безопасность, технологии, сша, f-35, рти системы, россия, форум "армия — 2021"
03:47 26.08.2021 (обновлено: 11:02 26.08.2021)
Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
Разработчик РЛС рассказал, что Россия следит за американскими F-35 с помощью радиоволн особой длины
КУБИНКА (Московская область), 26 авг - РИА Новости.
Российские загоризонтные радиолокационные станции "Контейнер" отслеживают малозаметные истребители F-35
производства США
и другие самолеты-"стелс" за счет волн определенной длины, рассказал в интервью РИА Новости на форуме "Армия-2021" гендиректор концерна "РТИ системы"
Юрий Аношко.
"Соответственно, зная из открытых источников, где базируются F-35, и зная, что они совершали вылеты, мы можем наверняка утверждать, что мы их видели и сопровождали", - добавил он.
Аношко пояснил, что загоризонтная станция работает в диапазоне так называемых коротких волн, хотя их длина составляет от десятков до сотни метров. В этом случае эффект, достигаемый за счет использования радиопоглощающих покрытий и формы самого самолета, уже перестают работать.
"Соответственно, для загоризонтной станции применение технологии "стелс" не является препятствием для обнаружения", - заметил специалист.
По словам Аношко, технология "стелс" позволяет уменьшить вероятность обнаружения летательного аппарата в определенном диапазоне длин волн, и как правило она ориентирована на диапазон длин волн, в котором работают бортовые радиолокационные станции других самолетов и радары зенитных ракетных комплексов. Бортовые РЛС современных боевых самолетов в основном работают в диапазоне волн длиной в несколько сантиметров.