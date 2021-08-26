https://ria.ru/20210826/slezhka-1747280442.html

Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35

Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35 - РИА Новости, 26.08.2021

Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35

Российские загоризонтные радиолокационные станции "Контейнер" отслеживают малозаметные истребители F-35 производства США и другие самолеты-"стелс" за счет волн... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T03:47

2021-08-26T03:47

2021-08-26T11:02

новое оружие россии

безопасность

технологии

сша

f-35

рти системы

россия

форум "армия — 2021"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733345_0:153:2914:1792_1920x0_80_0_0_9fa9131fe28dabda5b3515eca2d7f996.jpg

КУБИНКА (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Российские загоризонтные радиолокационные станции "Контейнер" отслеживают малозаметные истребители F-35 производства США и другие самолеты-"стелс" за счет волн определенной длины, рассказал в интервью РИА Новости на форуме "Армия-2021" гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко.Аношко пояснил, что загоризонтная станция работает в диапазоне так называемых коротких волн, хотя их длина составляет от десятков до сотни метров. В этом случае эффект, достигаемый за счет использования радиопоглощающих покрытий и формы самого самолета, уже перестают работать."Соответственно, для загоризонтной станции применение технологии "стелс" не является препятствием для обнаружения", - заметил специалист.По словам Аношко, технология "стелс" позволяет уменьшить вероятность обнаружения летательного аппарата в определенном диапазоне длин волн, и как правило она ориентирована на диапазон длин волн, в котором работают бортовые радиолокационные станции других самолетов и радары зенитных ракетных комплексов. Бортовые РЛС современных боевых самолетов в основном работают в диапазоне волн длиной в несколько сантиметров.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210824/vooruzhenie-1746986748.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, технологии, сша, f-35, рти системы, россия, форум "армия — 2021"