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Новое оружие России
https://ria.ru/20210826/slezhka-1747280442.html
Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35 - РИА Новости, 26.08.2021
Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
Российские загоризонтные радиолокационные станции "Контейнер" отслеживают малозаметные истребители F-35 производства США и другие самолеты-"стелс" за счет волн... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T03:47
2021-08-26T11:02
новое оружие россии
безопасность
технологии
сша
f-35
рти системы
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Российские загоризонтные радиолокационные станции "Контейнер" отслеживают малозаметные истребители F-35 производства США и другие самолеты-"стелс" за счет волн определенной длины, рассказал в интервью РИА Новости на форуме "Армия-2021" гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко.Аношко пояснил, что загоризонтная станция работает в диапазоне так называемых коротких волн, хотя их длина составляет от десятков до сотни метров. В этом случае эффект, достигаемый за счет использования радиопоглощающих покрытий и формы самого самолета, уже перестают работать."Соответственно, для загоризонтной станции применение технологии "стелс" не является препятствием для обнаружения", - заметил специалист.По словам Аношко, технология "стелс" позволяет уменьшить вероятность обнаружения летательного аппарата в определенном диапазоне длин волн, и как правило она ориентирована на диапазон длин волн, в котором работают бортовые радиолокационные станции других самолетов и радары зенитных ракетных комплексов. Бортовые РЛС современных боевых самолетов в основном работают в диапазоне волн длиной в несколько сантиметров.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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безопасность, технологии, сша, f-35, рти системы, россия, форум "армия — 2021"
03:47 26.08.2021 (обновлено: 11:02 26.08.2021)
 
Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35

Разработчик РЛС рассказал, что Россия следит за американскими F-35 с помощью радиоволн особой длины

© Фото : U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen StidhamАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen Stidham
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КУБИНКА (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Российские загоризонтные радиолокационные станции "Контейнер" отслеживают малозаметные истребители F-35 производства США и другие самолеты-"стелс" за счет волн определенной длины, рассказал в интервью РИА Новости на форуме "Армия-2021" гендиректор концерна "РТИ системы" Юрий Аношко.

"Соответственно, зная из открытых источников, где базируются F-35, и зная, что они совершали вылеты, мы можем наверняка утверждать, что мы их видели и сопровождали", - добавил он.

Аношко пояснил, что загоризонтная станция работает в диапазоне так называемых коротких волн, хотя их длина составляет от десятков до сотни метров. В этом случае эффект, достигаемый за счет использования радиопоглощающих покрытий и формы самого самолета, уже перестают работать.
"Соответственно, для загоризонтной станции применение технологии "стелс" не является препятствием для обнаружения", - заметил специалист.
По словам Аношко, технология "стелс" позволяет уменьшить вероятность обнаружения летательного аппарата в определенном диапазоне длин волн, и как правило она ориентирована на диапазон длин волн, в котором работают бортовые радиолокационные станции других самолетов и радары зенитных ракетных комплексов. Бортовые РЛС современных боевых самолетов в основном работают в диапазоне волн длиной в несколько сантиметров.
Читайте полный текст интервью >>
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время командно-штабных учений Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 11:14
Российская ПВО видит западные самолеты "стелс", заявили в "Алмаз-Антей"
 
Новое оружие РоссииБезопасностьТехнологииСШАF-35РТИ СистемыРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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