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СК показал видео с подозреваемым в убийстве девочки в Тюмени

СК показал видео с подозреваемым в убийстве девочки в Тюмени - РИА Новости, 26.08.2021

СК показал видео с подозреваемым в убийстве девочки в Тюмени

Следственный комитет России показал кадры следственного эксперимента с участием подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени - видео длительностью 48... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:59

2021-08-26T12:59

2021-08-26T13:00

происшествия

тюмень

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

ирина волк

светлана петренко

россия

убийство девочки в тюмени

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Следственный комитет России показал кадры следственного эксперимента с участием подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени - видео длительностью 48 секунд опубликовано в YouTube-канале ведомства.Как ранее рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, тело девочки подозреваемый хранил в холодильнике несколько дней. По данным следствия, подозреваемый - Виталий Бережной - взял с места работы в цеху, где он собирает мебель, коробку от бытовой техники, в которую тщательно упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем.На опубликованных СК РФ кадрах подозреваемый показывает, как упаковывал коробку, а далее нес ее к месту, где было обнаружено тело девочки. Кроме того, показано, как мужчину ведут по коридору в сопровождении силовиков.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась. СК 19 августа заявил, что на берегу озера Оброчное обнаружен пакет с телом ребенка. В среду Петренко сообщила, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству.Эксперты уже установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.В то же время СК расследует пропажу с 1997 года еще восьми детей в Тюмени. Есть ли между убийствами какая-то связь, пока неясно.

https://ria.ru/20210822/tyumen-1746719085.html

https://ria.ru/20210826/proverka-1747322661.html

тюмень

россия

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Следственные действия по делу об убийстве девочки из Тюмени. Кадры СК РФ Задержанному по уголовному делу об убийстве Насти Муравьевой Виталию Бережному Следственный комитет планирует предъявить обвинение в убийстве малолетнего, сопряженном с изнасилованием. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, 30 июня 2021 года Бережной совершил изнасилование и убийство ребёнка. В ходе допроса он дал признательные показания, сообщив, что, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а потом задушил. Тело малолетней он хранил в холодильнике несколько дней. С места работы, где он является сборщиком мебели, Бережной взял коробку, в которую упаковал тело убитой и для герметичности положил ее в пластиковые пакеты, обмотав скотчем. В целях сокрытия преступления 17 августа он отнес и спрятал коробку с телом в труднодоступном месте на берегу озера Обро́чное, где оно впоследствии было найдено в ходе организованных следствием поисковых мероприятий. Свои признательные показания Бережной подтвердил при их проверке на месте. Следствием собран характеризующий материал о подозреваемом. Установлено, что Бережной в 2008-2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе города Ня́гань. В Тюмень переехал в 2015 году. С середины июня до середины августа 2021 года проживал в арендованной квартире недалеко от места жительства потерпевшей. По уголовному делу назначен ряд экспертиз с целью установления полной картины произошедшего. Продолжается комплекс следственных действий. 2021-08-26T12:59 true PT0M47S

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происшествия, тюмень, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), ирина волк, светлана петренко, россия, убийство девочки в тюмени