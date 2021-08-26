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Религия
https://ria.ru/20210826/sikkhi-1747329113.html
Талибы запретили сикхам отправиться в паломничество в Индию
Талибы запретили сикхам отправиться в паломничество в Индию - РИА Новости, 26.08.2021
Талибы запретили сикхам отправиться в паломничество в Индию
Узурпировавшие власть в Афганистане талибы запретили 140 местным сикхам и индуистам отправиться в Индию на празднование 400-летия со дня рождения гуру Тега... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:58
2021-08-26T12:58
религия
в мире
сша
талибан
нью-дели
нато
россия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг – РИА Новости. Узурпировавшие власть в Афганистане талибы запретили 140 местным сикхам и индуистам отправиться в Индию на празднование 400-летия со дня рождения гуру Тега Бахадура, сообщил глава гурдвары (сикхского храма) в Нью-Дели Партап Сингх.Сингх отметил, что сикхи просили власти Индии содействовать в путешествии."Мы обратились к правительству Индии с просьбой содействовать их участию в этих грандиозных торжествах. С сожалением отмечаю, что прошлой ночью эти законопослушные паломники были возвращены силами безопасности талибов из аэропорта после более чем 15-часового ожидания", - сказал он телеканалу India TV.Ранее представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид, заявил, что талибы перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и не пропустят к нему никого, кроме иностранных граждан.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210818/pamyatniki-1746223877.html
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в мире, сша, талибан, нью-дели, нато, россия
12:58 26.08.2021
 

Талибы запретили сикхам отправиться в паломничество в Индию

© РИА Новости / Евгений ПахомовДевушки из школы сикхских боевых искусств в городе Тарн-Таран (Индия)
Девушки из школы сикхских боевых искусств в городе Тарн-Таран (Индия) - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Евгений Пахомов
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг – РИА Новости. Узурпировавшие власть в Афганистане талибы запретили 140 местным сикхам и индуистам отправиться в Индию на празднование 400-летия со дня рождения гуру Тега Бахадура, сообщил глава гурдвары (сикхского храма) в Нью-Дели Партап Сингх.
Сингх отметил, что сикхи просили власти Индии содействовать в путешествии.
"Мы обратились к правительству Индии с просьбой содействовать их участию в этих грандиозных торжествах. С сожалением отмечаю, что прошлой ночью эти законопослушные паломники были возвращены силами безопасности талибов из аэропорта после более чем 15-часового ожидания", - сказал он телеканалу India TV.
Ранее представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид, заявил, что талибы перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и не пропустят к нему никого, кроме иностранных граждан.
Бамианские статуи Будды в Афганистане. 1997 год - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 14:47Религия
Буддисты не поверили обещанию талибов сохранить святыни Афганистана
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Индийские сикхи демонстрируют приемы боевого искусства Гатка во время соревнования в Амритсаре - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
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