https://ria.ru/20210826/sikkhi-1747329113.html

Талибы запретили сикхам отправиться в паломничество в Индию

Талибы запретили сикхам отправиться в паломничество в Индию - РИА Новости, 26.08.2021

Талибы запретили сикхам отправиться в паломничество в Индию

Узурпировавшие власть в Афганистане талибы запретили 140 местным сикхам и индуистам отправиться в Индию на празднование 400-летия со дня рождения гуру Тега... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:58

2021-08-26T12:58

2021-08-26T12:58

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 авг – РИА Новости. Узурпировавшие власть в Афганистане талибы запретили 140 местным сикхам и индуистам отправиться в Индию на празднование 400-летия со дня рождения гуру Тега Бахадура, сообщил глава гурдвары (сикхского храма) в Нью-Дели Партап Сингх.Сингх отметил, что сикхи просили власти Индии содействовать в путешествии."Мы обратились к правительству Индии с просьбой содействовать их участию в этих грандиозных торжествах. С сожалением отмечаю, что прошлой ночью эти законопослушные паломники были возвращены силами безопасности талибов из аэропорта после более чем 15-часового ожидания", - сказал он телеканалу India TV.Ранее представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид, заявил, что талибы перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и не пропустят к нему никого, кроме иностранных граждан.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210818/pamyatniki-1746223877.html

https://ria.ru/20210816/repatriatsiya-1745975525.html

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в мире, сша, талибан, нью-дели, нато, россия