https://ria.ru/20210826/shtrafy-1747356413.html
Facebook, WhatsApp и Twitter оштрафовали на 36 миллионов рублей
Facebook, WhatsApp и Twitter оштрафовали на 36 миллионов рублей - РИА Новости, 26.08.2021
Facebook, WhatsApp и Twitter оштрафовали на 36 миллионов рублей
Таганский районный суд оштрафовал Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму 36 миллионов рублей, сообщается на сайте Роскомнадзора. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:14
2021-08-26T15:14
2021-08-26T15:38
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whatsapp inc.
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Таганский районный суд оштрафовал Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму 36 миллионов рублей, сообщается на сайте Роскомнадзора.Причиной такого решения стал отказ локализовать данные о пользователях сервисов в России.При этом Twitter обязали выплатить 17 миллионов рублей, Facebook — 15, а WhatsApp — четыре миллиона.В надзорном ведомстве напомнили, что в 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП. Тогда штрафы составили по четыре миллиона рублей, и Twitter эту сумму не выплатил до сих пор.В соответствии с российскими законами оператор персональных данных должен хранить информацию о пользователях из России на расположенных в стране серверах.Это требование действует с 2015 года, но ответственность за его нарушение установили в 2019-м. По информации Роскомнадзора, сейчас хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств иностранных компаний.
https://ria.ru/20210729/google-1743409463.html
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технологии, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., facebook, россия
15:14 26.08.2021 (обновлено: 15:38 26.08.2021)
Facebook, WhatsApp и Twitter оштрафовали на 36 миллионов рублей
Facebook, WhatsApp и Twitter оштрафовали на 36 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян