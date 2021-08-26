https://ria.ru/20210826/shtrafy-1747356413.html

Facebook, WhatsApp и Twitter оштрафовали на 36 миллионов рублей

Facebook, WhatsApp и Twitter оштрафовали на 36 миллионов рублей - РИА Новости, 26.08.2021

Facebook, WhatsApp и Twitter оштрафовали на 36 миллионов рублей

Таганский районный суд оштрафовал Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму 36 миллионов рублей, сообщается на сайте Роскомнадзора. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:14

2021-08-26T15:14

2021-08-26T15:38

технологии

twitter

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

whatsapp inc.

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Таганский районный суд оштрафовал Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму 36 миллионов рублей, сообщается на сайте Роскомнадзора.Причиной такого решения стал отказ локализовать данные о пользователях сервисов в России.При этом Twitter обязали выплатить 17 миллионов рублей, Facebook — 15, а WhatsApp — четыре миллиона.В надзорном ведомстве напомнили, что в 2020 году Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности по ч. 8 ст. 13.11 КоАП. Тогда штрафы составили по четыре миллиона рублей, и Twitter эту сумму не выплатил до сих пор.В соответствии с российскими законами оператор персональных данных должен хранить информацию о пользователях из России на расположенных в стране серверах.Это требование действует с 2015 года, но ответственность за его нарушение установили в 2019-м. По информации Роскомнадзора, сейчас хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств иностранных компаний.

https://ria.ru/20210729/google-1743409463.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., facebook, россия