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Туризм
https://ria.ru/20210826/shtraf-1747414317.html
ФАС оштрафовала Booking.com более чем на миллиард рублей
ФАС оштрафовала Booking.com более чем на миллиард рублей - РИА Новости, 27.08.2021
ФАС оштрафовала Booking.com более чем на миллиард рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на Booking.com оборотный штраф 1,3 миллиарда рублей, сообщает ведомство. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-26T19:33
2021-08-27T00:23
экономика
нидерланды
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
booking.com
коммерческая недвижимость
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на Booking.com оборотный штраф 1,3 миллиарда рублей, сообщает ведомство.Отмечается, что причиной такого решения стало "злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов".В декабре 2020 года служба завершила рассмотрение антимонопольного дела против компании. Его возбудили после обращения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"."Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей", — пришли к выводу в ведомстве.Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com, пояснили в ФАС.Антимонопольная служба решила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке и ущемляют интересы гостиниц. В декабре ФАС сообщала, что выдаст компании предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. Компания до сих пор его не исполнила.
https://realty.ria.ru/20210520/fas-1733133263.html
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экономика, нидерланды, федеральная антимонопольная служба (фас россии), booking.com, коммерческая недвижимость, россия, новости - туризм
19:33 26.08.2021 (обновлено: 00:23 27.08.2021)
 
ФАС оштрафовала Booking.com более чем на миллиард рублей

ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление положением на рынке

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкФАС табличка
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на Booking.com оборотный штраф 1,3 миллиарда рублей, сообщает ведомство.
Отмечается, что причиной такого решения стало "злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов".
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 14:22
Суд дал время ФАС для подготовки отзыва на претензии Booking.com
В декабре 2020 года служба завершила рассмотрение антимонопольного дела против компании. Его возбудили после обращения общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".
"Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей", — пришли к выводу в ведомстве.
Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com, пояснили в ФАС.
Антимонопольная служба решила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке и ущемляют интересы гостиниц.
В декабре ФАС сообщала, что выдаст компании предписание о прекращении действий, нарушающих антимонопольное законодательство. Компания до сих пор его не исполнила.
Магазин Магнит на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
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ФАС заявила, что "Магнит" препятствует проведению антикартельной проверки
 
ТуризмЭкономикаНидерландыФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Booking.comКоммерческая недвижимостьРоссияНовости - Туризм
 
 
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