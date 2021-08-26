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Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 26.08.2021
Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:56
2021-08-26T13:58
технологии
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
whatsapp inc.
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные пользователей, сообщает Роскомнадзор.Это первый штраф, вынесенный российским судом в отношении мессенджера WhatsApp за правонарушение по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, которая для юрлиц предполагает наказание от 1 до 6 миллионов рублей."Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 миллионов рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ", - говорится в релизе.
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технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., россия
13:56 26.08.2021 (обновлено: 13:58 26.08.2021)
 
Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей за отказ локализовать данные пользователей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкWhatsApp
WhatsApp - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные пользователей, сообщает Роскомнадзор.
Это первый штраф, вынесенный российским судом в отношении мессенджера WhatsApp за правонарушение по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, которая для юрлиц предполагает наказание от 1 до 6 миллионов рублей.
"Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 миллионов рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ", - говорится в релизе.
Приложение Twitter на экране мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
13:53
Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
 
ТехнологииМоскваФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)WhatsApp Inc.Россия
 
 
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