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Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 26.08.2021

Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей

Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:56

2021-08-26T13:56

2021-08-26T13:58

технологии

москва

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

whatsapp inc.

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные пользователей, сообщает Роскомнадзор.Это первый штраф, вынесенный российским судом в отношении мессенджера WhatsApp за правонарушение по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, которая для юрлиц предполагает наказание от 1 до 6 миллионов рублей."Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 миллионов рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ", - говорится в релизе.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., россия