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Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 26.08.2021
Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:56
2021-08-26T13:56
2021-08-26T13:58
технологии
москва
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в РФ персональные данные пользователей, сообщает Роскомнадзор.Это первый штраф, вынесенный российским судом в отношении мессенджера WhatsApp за правонарушение по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, которая для юрлиц предполагает наказание от 1 до 6 миллионов рублей."Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 миллионов рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ", - говорится в релизе.
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технологии, москва, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), whatsapp inc., россия
13:56 26.08.2021 (обновлено: 13:58 26.08.2021)
Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей за отказ локализовать данные пользователей