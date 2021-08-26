https://ria.ru/20210826/shkola-1747361203.html

На Ямале около 60 школ пройдут реновацию

На Ямале около 60 школ пройдут реновацию - РИА Новости, 26.08.2021

На Ямале около 60 школ пройдут реновацию

Почти 60 школ пройдут реновацию в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-службе губернатора региона. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:33

2021-08-26T15:33

2021-08-26T15:34

ямало-ненецкий автономный округ

общество

тазовский район

ноябрьск

владимир путин

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Почти 60 школ пройдут реновацию в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-службе губернатора региона.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил регионам разработать программу капитальных ремонтов школ."На Ямале по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова с 2020 года реализуется масштабная программа реновации. Изменения коснутся школ в капитальном исполнении, которые были построены в 1980-2000 годах. Кардинальное обновление ждет 58 образовательных учреждений", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.По словам губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, речь идет о крепких капитальных зданиях, которые прослужат еще долго, но внутри они морально устарели."Наша задача - создать там современные яркие образовательные пространства, в которых хочется учиться и развиваться", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Перед учреждениями поставлена задача не просто сделать ремонт, а пересмотреть пространственные решения, создать современные помещения: коворкинги, лаборатории, зоны отдыха. Реновация предусматривает три мероприятия: изменение архитектурного облика здания, модернизацию внутреннего пространства, создание современных образовательных пространств в зависимости от концепции и направленности школы и благоустройство пришкольного участка.В настоящий момент реновация идет в четырех школах округа - в учреждениях Губкинского, поселках Харп и Тазовский. На финальной стадии ремонт в гимназии Лабытнанги. Ведется разработка проектов реновации 22 школ в Салехарде, Лабытнанги, Губкинском, Муравленко, Ноябрьске, Надыме, Тарко-Сале, селах Сеяха, Красноселькуп, Салемал, Мужи, Толька, поселках Харп, Пангоды, а также в деревне Харампур, отмечает пресс-служба.В ходе ежегодного доклада весной этого года Артюхов также дал поручение построить 25 школ за пять лет. 12 школ из 25 планируется построить в небольших населенных пунктах.В стране с 2019 года реализуется национальный проект "Образование". За это время в регионе введено четыре школы на 1 720 мест. В 2019 году открыта школа на 95 мест в селе Восяхово, школа на 450 мест в городе Тарко-Сале. В 2020 году завершена реконструкция двух школ: в Губкинском на 875 мест и в селе Антипаюта Тазовского района на 300 мест, уточняют власти.

https://ria.ru/20210825/yamal-1747161025.html

https://ria.ru/20210818/poezdka-1746232366.html

https://ria.ru/20210804/yamal-1744341683.html

тазовский район

ноябрьск

россия

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общество, тазовский район, ноябрьск, владимир путин, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия