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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210826/serial-1747324432.html
Актер из "Игры престолов" снимется в сериале о вампирах
Актер из "Игры престолов" снимется в сериале о вампирах - РИА Новости, 26.08.2021
Актер из "Игры престолов" снимется в сериале о вампирах
Джейкоб Андерсон, известный зрителям по роли Серого червя в "Игре престолов", получил одну из ключевых ролей в предстоящем сериале AMC по мотивам романа Энн... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:47
2021-08-26T15:47
культура
новости культуры
кино и сериалы
брэд питт (уильям бредли)
кирстен данст
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Джейкоб Андерсон, известный зрителям по роли Серого червя в "Игре престолов", получил одну из ключевых ролей в предстоящем сериале AMC по мотивам романа Энн Райс "Интервью с вампиром", сообщает Deadline. Актер сыграет Луи — бывшего дворянина, который хочет покончить с собой, но вместо этого становится вампиром. В кровожадного упыря его оборачивает коварный и обаятельный Лестат. Его на экране изобразит Сэм Рид ("Белль", "Возмездие").Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выбрали Ролина Джонса ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"). Вместе с ним в работе над сериалом также будут задействованы Энн Райс и ее сын Кристофер.К съемкам первого сезона, состоящего из восьми эпизодов, планируют приступить в конце этого года. Премьера сериала состоится на AMC и платформе AMC+ в 2022 году. В 1994 году по мотивам книги Райс на экраны вышел одноименный фильм Нила Джорджана. Главные роли в нем исполнили Том Круз, Брэд Питт, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слэйтер. Лента имела успех в прокате. При бюджете в 60 миллионов долларов она заработала 223 миллиона. Фильм "Интервью с вампиром" также получил две номинации на премии "Оскар" и "Золотой глобус".
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новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли), кирстен данст, антонио бандерас
15:47 26.08.2021
 

Актер из "Игры престолов" снимется в сериале о вампирах

© HBO (2011 – 2019)Кадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© HBO (2011 – 2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Джейкоб Андерсон, известный зрителям по роли Серого червя в "Игре престолов", получил одну из ключевых ролей в предстоящем сериале AMC по мотивам романа Энн Райс "Интервью с вампиром", сообщает Deadline.
Актер сыграет Луи — бывшего дворянина, который хочет покончить с собой, но вместо этого становится вампиром. В кровожадного упыря его оборачивает коварный и обаятельный Лестат. Его на экране изобразит Сэм Рид ("Белль", "Возмездие").
Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выбрали Ролина Джонса ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"). Вместе с ним в работе над сериалом также будут задействованы Энн Райс и ее сын Кристофер.
К съемкам первого сезона, состоящего из восьми эпизодов, планируют приступить в конце этого года. Премьера сериала состоится на AMC и платформе AMC+ в 2022 году.
В 1994 году по мотивам книги Райс на экраны вышел одноименный фильм Нила Джорджана. Главные роли в нем исполнили Том Круз, Брэд Питт, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слэйтер.
Лента имела успех в прокате. При бюджете в 60 миллионов долларов она заработала 223 миллиона. Фильм "Интервью с вампиром" также получил две номинации на премии "Оскар" и "Золотой глобус".
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КультураНовости культурыКино и сериалыБрэд Питт (Уильям Бредли)Кирстен ДанстАнтонио Бандерас
 
 
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