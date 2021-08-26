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Актер из "Игры престолов" снимется в сериале о вампирах
Актер из "Игры престолов" снимется в сериале о вампирах - РИА Новости, 26.08.2021
Актер из "Игры престолов" снимется в сериале о вампирах
Джейкоб Андерсон, известный зрителям по роли Серого червя в "Игре престолов", получил одну из ключевых ролей в предстоящем сериале AMC по мотивам романа Энн... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:47
2021-08-26T15:47
2021-08-26T15:47
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Джейкоб Андерсон, известный зрителям по роли Серого червя в "Игре престолов", получил одну из ключевых ролей в предстоящем сериале AMC по мотивам романа Энн Райс "Интервью с вампиром", сообщает Deadline. Актер сыграет Луи — бывшего дворянина, который хочет покончить с собой, но вместо этого становится вампиром. В кровожадного упыря его оборачивает коварный и обаятельный Лестат. Его на экране изобразит Сэм Рид ("Белль", "Возмездие").Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выбрали Ролина Джонса ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"). Вместе с ним в работе над сериалом также будут задействованы Энн Райс и ее сын Кристофер.К съемкам первого сезона, состоящего из восьми эпизодов, планируют приступить в конце этого года. Премьера сериала состоится на AMC и платформе AMC+ в 2022 году. В 1994 году по мотивам книги Райс на экраны вышел одноименный фильм Нила Джорджана. Главные роли в нем исполнили Том Круз, Брэд Питт, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слэйтер. Лента имела успех в прокате. При бюджете в 60 миллионов долларов она заработала 223 миллиона. Фильм "Интервью с вампиром" также получил две номинации на премии "Оскар" и "Золотой глобус".
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новости культуры, кино и сериалы, брэд питт (уильям бредли), кирстен данст, антонио бандерас
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Джейкоб Андерсон, известный зрителям по роли Серого червя в "Игре престолов", получил одну из ключевых ролей в предстоящем сериале AMC по мотивам романа Энн Райс "Интервью с вампиром", сообщает
Deadline.
Актер сыграет Луи — бывшего дворянина, который хочет покончить с собой, но вместо этого становится вампиром. В кровожадного упыря его оборачивает коварный и обаятельный Лестат. Его на экране изобразит Сэм Рид ("Белль", "Возмездие").
Шоураннером и исполнительным продюсером проекта выбрали Ролина Джонса ("Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу"). Вместе с ним в работе над сериалом также будут задействованы Энн Райс и ее сын Кристофер.
К съемкам первого сезона, состоящего из восьми эпизодов, планируют приступить в конце этого года. Премьера сериала состоится на AMC и платформе AMC+ в 2022 году.
В 1994 году по мотивам книги Райс на экраны вышел одноименный фильм Нила Джорджана. Главные роли в нем исполнили Том Круз, Брэд Питт, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Кристиан Слэйтер.
Лента имела успех в прокате. При бюджете в 60 миллионов долларов она заработала 223 миллиона. Фильм "Интервью с вампиром" также получил две номинации на премии "Оскар" и "Золотой глобус".