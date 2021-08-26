https://ria.ru/20210826/samolet-1747282106.html

В Подмосковье приземлились самолеты с эвакуированными из Афганистана

В Подмосковье приземлились самолеты с эвакуированными из Афганистана - РИА Новости, 26.08.2021

В Подмосковье приземлились самолеты с эвакуированными из Афганистана

Один Ил-62 и три Ил-76 Минобороны России с эвакуированными из Афганистана людьми приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T06:09

2021-08-26T06:09

2021-08-26T06:09

захват власти в афганистане талибами

в мире

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талибан

москва

владимир путин

одкб

ил-62

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Один Ил-62 и три Ил-76 Минобороны России с эвакуированными из Афганистана людьми приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.Всех людей, прибывших из Афганистана, обработали дезинфицирующим раствором от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости."Есть ощущение безопасности"Один из прилетевших рассказал журналистам, что в Афганистане провел пять месяцев: приехал туда к родственникам, но застрял "из-за возникшей политической ситуации"."Холодно... Еще есть ощущение безопасности", - поделился он первыми впечатлениями от прилета в Москву.Посадки в Таджикистане и КиргизииРанее два самолета с эвакуированными из Афганистана совершили посадку на аэродроме Кант в Киргизии, куда доставили граждан республики.Кроме того, один самолет совершил посадку в Таджикистане с гражданами этой республики.Эвакуация россиян из КабулаМинобороны в среду сообщило, что по поручению президента Владимира Путина организован вывоз из Афганистана более 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины.На каждом российском самолете для оказания медпомощи и поддержки находились бригады военных медиков с необходимым оборудованием и медикаментами.Также во всех российских военных самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Афганистана был сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210825/evakuatsiya-1747269552.html

https://ria.ru/20210825/aeroport-1747266665.html

https://ria.ru/20210826/terrorizm-1747278731.html

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в мире, украина, талибан, москва, владимир путин, одкб, ил-62, россия