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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/samolet-1747282106.html
В Подмосковье приземлились самолеты с эвакуированными из Афганистана
В Подмосковье приземлились самолеты с эвакуированными из Афганистана - РИА Новости, 26.08.2021
В Подмосковье приземлились самолеты с эвакуированными из Афганистана
Один Ил-62 и три Ил-76 Минобороны России с эвакуированными из Афганистана людьми приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T06:09
2021-08-26T06:09
захват власти в афганистане талибами
в мире
украина
талибан
москва
владимир путин
одкб
ил-62
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Один Ил-62 и три Ил-76 Минобороны России с эвакуированными из Афганистана людьми приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.Всех людей, прибывших из Афганистана, обработали дезинфицирующим раствором от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости."Есть ощущение безопасности"Один из прилетевших рассказал журналистам, что в Афганистане провел пять месяцев: приехал туда к родственникам, но застрял "из-за возникшей политической ситуации"."Холодно... Еще есть ощущение безопасности", - поделился он первыми впечатлениями от прилета в Москву.Посадки в Таджикистане и КиргизииРанее два самолета с эвакуированными из Афганистана совершили посадку на аэродроме Кант в Киргизии, куда доставили граждан республики.Кроме того, один самолет совершил посадку в Таджикистане с гражданами этой республики.Эвакуация россиян из КабулаМинобороны в среду сообщило, что по поручению президента Владимира Путина организован вывоз из Афганистана более 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины.На каждом российском самолете для оказания медпомощи и поддержки находились бригады военных медиков с необходимым оборудованием и медикаментами.Также во всех российских военных самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Афганистана был сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210825/evakuatsiya-1747269552.html
https://ria.ru/20210825/aeroport-1747266665.html
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в мире, украина, талибан, москва, владимир путин, одкб, ил-62, россия
06:09 26.08.2021
 
В Подмосковье приземлились самолеты с эвакуированными из Афганистана

Четыре самолета Минобороны с эвакуированными из Афганистана приземлились в аэропорту Чкаловский

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Один Ил-62 и три Ил-76 Минобороны России с эвакуированными из Афганистана людьми приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.
Всех людей, прибывших из Афганистана, обработали дезинфицирующим раствором от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.

"Есть ощущение безопасности"

Один из прилетевших рассказал журналистам, что в Афганистане провел пять месяцев: приехал туда к родственникам, но застрял "из-за возникшей политической ситуации".

"Холодно... Еще есть ощущение безопасности", - поделился он первыми впечатлениями от прилета в Москву.
Международный аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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Минобороны Дании заявило о завершении эвакуации из Кабула

Посадки в Таджикистане и Киргизии

Ранее два самолета с эвакуированными из Афганистана совершили посадку на аэродроме Кант в Киргизии, куда доставили граждан республики.
Кроме того, один самолет совершил посадку в Таджикистане с гражданами этой республики.

Эвакуация россиян из Кабула

Минобороны в среду сообщило, что по поручению президента Владимира Путина организован вывоз из Афганистана более 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины.
На каждом российском самолете для оказания медпомощи и поддержки находились бригады военных медиков с необходимым оборудованием и медикаментами.

Также во всех российских военных самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Афганистана был сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.
Люди пытаются попасть в международный аэропорт в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Пробка на подъезде к аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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