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В Подмосковье приземлились самолеты с эвакуированными из Афганистана
В Подмосковье приземлились самолеты с эвакуированными из Афганистана - РИА Новости, 26.08.2021
В Подмосковье приземлились самолеты с эвакуированными из Афганистана
Один Ил-62 и три Ил-76 Минобороны России с эвакуированными из Афганистана людьми приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T06:09
2021-08-26T06:09
2021-08-26T06:09
захват власти в афганистане талибами
в мире
украина
талибан
москва
владимир путин
одкб
ил-62
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Один Ил-62 и три Ил-76 Минобороны России с эвакуированными из Афганистана людьми приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.Всех людей, прибывших из Афганистана, обработали дезинфицирующим раствором от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости."Есть ощущение безопасности"Один из прилетевших рассказал журналистам, что в Афганистане провел пять месяцев: приехал туда к родственникам, но застрял "из-за возникшей политической ситуации"."Холодно... Еще есть ощущение безопасности", - поделился он первыми впечатлениями от прилета в Москву.Посадки в Таджикистане и КиргизииРанее два самолета с эвакуированными из Афганистана совершили посадку на аэродроме Кант в Киргизии, куда доставили граждан республики.Кроме того, один самолет совершил посадку в Таджикистане с гражданами этой республики.Эвакуация россиян из КабулаМинобороны в среду сообщило, что по поручению президента Владимира Путина организован вывоз из Афганистана более 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины.На каждом российском самолете для оказания медпомощи и поддержки находились бригады военных медиков с необходимым оборудованием и медикаментами.Также во всех российских военных самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Афганистана был сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210825/evakuatsiya-1747269552.html
https://ria.ru/20210825/aeroport-1747266665.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, талибан, москва, владимир путин, одкб, ил-62, россия
В Подмосковье приземлились самолеты с эвакуированными из Афганистана
Четыре самолета Минобороны с эвакуированными из Афганистана приземлились в аэропорту Чкаловский
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости.
Один Ил-62
и три Ил-76 Минобороны России с эвакуированными из Афганистана людьми приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский.
Всех людей, прибывших из Афганистана, обработали дезинфицирующим раствором от коронавируса, передает корреспондент РИА Новости.
"Есть ощущение безопасности"
Один из прилетевших рассказал журналистам, что в Афганистане
провел пять месяцев: приехал туда к родственникам, но застрял "из-за возникшей политической ситуации".
"Холодно... Еще есть ощущение безопасности", - поделился он первыми впечатлениями от прилета в Москву
.
Посадки в Таджикистане и Киргизии
Ранее два самолета с эвакуированными из Афганистана совершили посадку на аэродроме Кант в Киргизии, куда доставили граждан республики.
Кроме того, один самолет совершил посадку в Таджикистане с гражданами этой республики.
Эвакуация россиян из Кабула
Минобороны в среду сообщило, что по поручению президента Владимира Путина
организован вывоз из Афганистана более 500 граждан России
, других стран ОДКБ
и Украины
.
На каждом российском самолете для оказания медпомощи и поддержки находились бригады военных медиков с необходимым оборудованием и медикаментами.
Также во всех российских военных самолетах для обеспечения полета эвакуированных из Афганистана был сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.
Смена власти в Афганистане
На фоне вывода американского контингента "Талибан
"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.