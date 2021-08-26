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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210826/rekord-1747317261.html
Трейлер нового "Человека-паука" побил рекорд по количеству просмотров
Трейлер нового "Человека-паука" побил рекорд по количеству просмотров - РИА Новости, 26.08.2021
Трейлер нового "Человека-паука" побил рекорд по количеству просмотров
Трейлер предстоящего фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой", опубликованный в этот понедельник на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment, побил рекорд РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:32
2021-08-26T12:32
культура
marvel comics
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
бенедикт камбербэтч
уиллем дефо
том холланд
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Трейлер предстоящего фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой", опубликованный в этот понедельник на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment, побил рекорд по количеству просмотров, сообщает Deadline. По данным издания, за первые сутки ролик набрал 355,5 миллионов просмотров по всему миру, опередив предыдущего рекордсмена — видео к блокбастеру "Мстители: Финал" (2019 год). Этот трейлер за 24 часа с момента релиза посмотрели 289 миллионов раз. Видео к "Человеку-пауку: Нет пути домой" также вдвое опередило ролик второй части франшизы. Трейлер к фильму "Человек-паук: Вдали от дома" (2019 год) набрал за первые 24 часа 135 миллионов просмотров. Сейчас этот фильм считается самым кассовым у студии Sony. Он заработал в мировом прокате 1,131 миллиарда долларов. В Deadline отмечают, что такой ажиотаж вокруг супергеройского боевика "Человек-паук: Нет пути домой" может быть связан с тем, что действие в ленте развернется там, где ранее не было ни одного другого Человека-паука. Плюс в предстоящей ленте действие будет переплетаться с событиями из сериалов Disney + "ВандаВижен" и "Локи". Питер Паркер (Том Холланд) просит доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) создать заклинание, чтобы весь мир забыл о том, что он Человек-паук. Но в ходе магического ритуала что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум, из-за чего мир погружается в хаос. А из прошлого в настоящее приходят давние враги Человека-паука: Доктор Осьминог (Альфред Молина) и, похоже, что и Зеленый гоблин (последнего играл Уиллем Дефо в фильме Сэма Рэйми. — Прим. ред.). В российский прокат "Человек-паук: Нет пути домой" выйдет 16 декабря.
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marvel comics, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , бенедикт камбербэтч, уиллем дефо, том холланд
12:32 26.08.2021
 

Трейлер нового "Человека-паука" побил рекорд по количеству просмотров

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Трейлер предстоящего фильма Marvel "Человек-паук: Нет пути домой", опубликованный в этот понедельник на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment, побил рекорд по количеству просмотров, сообщает Deadline.
По данным издания, за первые сутки ролик набрал 355,5 миллионов просмотров по всему миру, опередив предыдущего рекордсмена — видео к блокбастеру "Мстители: Финал" (2019 год). Этот трейлер за 24 часа с момента релиза посмотрели 289 миллионов раз.
Видео к "Человеку-пауку: Нет пути домой" также вдвое опередило ролик второй части франшизы. Трейлер к фильму "Человек-паук: Вдали от дома" (2019 год) набрал за первые 24 часа 135 миллионов просмотров. Сейчас этот фильм считается самым кассовым у студии Sony. Он заработал в мировом прокате 1,131 миллиарда долларов.
В Deadline отмечают, что такой ажиотаж вокруг супергеройского боевика "Человек-паук: Нет пути домой" может быть связан с тем, что действие в ленте развернется там, где ранее не было ни одного другого Человека-паука. Плюс в предстоящей ленте действие будет переплетаться с событиями из сериалов Disney + "ВандаВижен" и "Локи".
Питер Паркер (Том Холланд) просит доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) создать заклинание, чтобы весь мир забыл о том, что он Человек-паук. Но в ходе магического ритуала что-то идет не так — нарушается пространственно-временной континуум, из-за чего мир погружается в хаос. А из прошлого в настоящее приходят давние враги Человека-паука: Доктор Осьминог (Альфред Молина) и, похоже, что и Зеленый гоблин (последнего играл Уиллем Дефо в фильме Сэма Рэйми. — Прим. ред.).
В российский прокат "Человек-паук: Нет пути домой" выйдет 16 декабря.
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КультураMarvel ComicsНовости культурыКино и сериалычто посмотретьБенедикт КамбербэтчУиллем ДефоТом Холланд
 
 
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