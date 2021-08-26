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В Новосибирской области косивший траву трактор насмерть задавил ребенка
В Новосибирской области косивший траву трактор насмерть задавил ребенка - РИА Новости, 26.08.2021
В Новосибирской области косивший траву трактор насмерть задавил ребенка
Трехлетний мальчик в городе Карасук Новосибирской области погиб под косилкой трактора, который скашивал траву на обочине улицы, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:10
2021-08-26T17:10
происшествия
карасукский район
новосибирская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Трехлетний мальчик в городе Карасук Новосибирской области погиб под косилкой трактора, который скашивал траву на обочине улицы, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК по региону."Предварительно установлено, что сегодня (в четверг – ред.) в вечернее время мужчина, управляя трактором, выполнял работу по скашиванию травы на обочине дороги территории улицы Гагарина в городе Карасуке Карасукского района Новосибирской области. В ходе выполнения работ водитель трактора причинил повреждения малолетнему, который находился на обочине дороги. В результате происшествия ребенок погиб на месте", - говорится в сообщении.Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). На место происшествия выехало руководство регионального следственного управления."Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины и условия произошедшего. И. о. руководителя регионального следственного управления Антоном Бадулиным расследование уголовного дела взято на контроль", - говорится в сообщении.Прокуратура Карасукского района организовала проверку в связи с происшествием, в котором погиб ребенок 2018 года рождения. На место происшествия выезжал прокурор района для координации деятельности правоохранительных органов."В настоящее время организована проверка исполнения законодательства о защите прав ребенка, а также трудового законодательства в муниципальном учреждении "Управление муниципальным имуществом", где осуществлял трудовую деятельность работник. Результаты расследования уголовного дела… взяты в прокуратуре на контроль", - сообщили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20210811/perm-1745330901.html
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карасукский район
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происшествия, карасукский район, новосибирская область, россия
17:10 26.08.2021
 
В Новосибирской области косивший траву трактор насмерть задавил ребенка

В Новосибирской области трехлетний мальчик погиб в результате наезда трактора, косившего траву

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Трехлетний мальчик в городе Карасук Новосибирской области погиб под косилкой трактора, который скашивал траву на обочине улицы, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК по региону.
"Предварительно установлено, что сегодня (в четверг – ред.) в вечернее время мужчина, управляя трактором, выполнял работу по скашиванию травы на обочине дороги территории улицы Гагарина в городе Карасуке Карасукского района Новосибирской области. В ходе выполнения работ водитель трактора причинил повреждения малолетнему, который находился на обочине дороги. В результате происшествия ребенок погиб на месте", - говорится в сообщении.
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Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). На место происшествия выехало руководство регионального следственного управления.
"Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины и условия произошедшего. И. о. руководителя регионального следственного управления Антоном Бадулиным расследование уголовного дела взято на контроль", - говорится в сообщении.
Прокуратура Карасукского района организовала проверку в связи с происшествием, в котором погиб ребенок 2018 года рождения. На место происшествия выезжал прокурор района для координации деятельности правоохранительных органов.
"В настоящее время организована проверка исполнения законодательства о защите прав ребенка, а также трудового законодательства в муниципальном учреждении "Управление муниципальным имуществом", где осуществлял трудовую деятельность работник. Результаты расследования уголовного дела… взяты в прокуратуре на контроль", - сообщили в надзорном ведомстве.
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ПроисшествияКарасукский районНовосибирская областьРоссия
 
 
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