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В поезде Анапа — Екатеринбург умер ребенок

В поезде Анапа — Екатеринбург умер ребенок - РИА Новости, 26.08.2021

В поезде Анапа — Екатеринбург умер ребенок

Ребенок умер в поезде Анапа — Екатеринбург, причины произошедшего пока не известны, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:24

2021-08-26T16:24

2021-08-26T16:52

происшествия

каменск-уральский

анапа

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Ребенок умер в поезде Анапа — Екатеринбург, причины произошедшего пока не известны, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.По предварительным данным, скончалась девочка 2008 года рождения, которая ехала вместе с родителями.Как добавили в Центральном межрегиональном управлении СК на транспорте, место происшествия осмотрели сотрудники следственно-оперативной группы на станции "Каменск-Уральский". Признаков насильственной смерти они не обнаружили.

https://ria.ru/20210810/deti-1745254208.html

каменск-уральский

анапа

екатеринбург

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, каменск-уральский, анапа, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия