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В поезде Анапа — Екатеринбург умер ребенок
В поезде Анапа — Екатеринбург умер ребенок - РИА Новости, 26.08.2021
В поезде Анапа — Екатеринбург умер ребенок
Ребенок умер в поезде Анапа — Екатеринбург, причины произошедшего пока не известны, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:24
2021-08-26T16:52
происшествия
каменск-уральский
анапа
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Ребенок умер в поезде Анапа — Екатеринбург, причины произошедшего пока не известны, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.По предварительным данным, скончалась девочка 2008 года рождения, которая ехала вместе с родителями.Как добавили в Центральном межрегиональном управлении СК на транспорте, место происшествия осмотрели сотрудники следственно-оперативной группы на станции "Каменск-Уральский". Признаков насильственной смерти они не обнаружили.
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каменск-уральский
анапа
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происшествия, каменск-уральский, анапа, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия
16:24 26.08.2021 (обновлено: 16:52 26.08.2021)
 
В поезде Анапа — Екатеринбург умер ребенок

Девочка 2008 года рождения умерла в поезде, следующем из Анапы в Екатеринбург

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг — РИА Новости. Ребенок умер в поезде Анапа — Екатеринбург, причины произошедшего пока не известны, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, скончалась девочка 2008 года рождения, которая ехала вместе с родителями.
Как добавили в Центральном межрегиональном управлении СК на транспорте, место происшествия осмотрели сотрудники следственно-оперативной группы на станции "Каменск-Уральский".
Признаков насильственной смерти они не обнаружили.
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ПроисшествияКаменск-УральскийАнапаЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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