Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/razorenie-1747327368.html
В ДНР заявили, что власти Украины осознанно разоряют страну
В ДНР заявили, что власти Украины осознанно разоряют страну - РИА Новости, 26.08.2021
В ДНР заявили, что власти Украины осознанно разоряют страну
Власти Украины осознанно разоряют страну и её жителей, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:50
2021-08-26T12:50
в мире
украина
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155539/07/1555390777_0:148:3112:1898_1920x0_80_0_0_fceed88b165dca5e8c701981c0e3686f.jpg
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Власти Украины осознанно разоряют страну и её жителей, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Украина во вторник отметила 30-ю годовщину независимости. В ДНР неоднократно заявляли о губительной для страны политике Киева и невыгодных условиях сделок с Западом."Все транши от МВФ, которые предоставлялись Украине, выдавались с условием выполнения откровенно кабальных требований. С каждым днем ситуация ухудшается: выполнить условия МВФ нет возможности, отказаться – нет денег. Политическое руководство не то что не задумывается о завтрашнем дне, оно сознательно разоряет и страну, и каждого ее жителя", - сказал Пушилин РИА Новости.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155539/07/1555390777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07f3a5dced7f1d03447ddfb2d3776e35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, денис пушилин
12:50 26.08.2021
 
В ДНР заявили, что власти Украины осознанно разоряют страну

Глава ДНР Пушилин: власти Украины осознанно разоряют страну и ее жителей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Власти Украины осознанно разоряют страну и её жителей, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Украина во вторник отметила 30-ю годовщину независимости. В ДНР неоднократно заявляли о губительной для страны политике Киева и невыгодных условиях сделок с Западом.
"Все транши от МВФ, которые предоставлялись Украине, выдавались с условием выполнения откровенно кабальных требований. С каждым днем ситуация ухудшается: выполнить условия МВФ нет возможности, отказаться – нет денег. Политическое руководство не то что не задумывается о завтрашнем дне, оно сознательно разоряет и страну, и каждого ее жителя", - сказал Пушилин РИА Новости.
Важнейшие макроэкономические показатели Украины: динамика за 30 лет
24 августа, 14:16Инфографика
Важнейшие макроэкономические показатели Украины: динамика за 30 лет
Инфографика
Посмотреть
 
В миреУкраинаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:47В Туве пять человек погибли в ДТП
14:47Партия "Зеленые" предложила ввести в магазинах квоту на биопродукты
14:45СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула
14:44Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов
14:41В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
Лента новостейМолния