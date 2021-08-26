https://ria.ru/20210826/razorenie-1747327368.html
В ДНР заявили, что власти Украины осознанно разоряют страну
В ДНР заявили, что власти Украины осознанно разоряют страну - РИА Новости, 26.08.2021
В ДНР заявили, что власти Украины осознанно разоряют страну
Власти Украины осознанно разоряют страну и её жителей, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:50
2021-08-26T12:50
2021-08-26T12:50
в мире
украина
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155539/07/1555390777_0:148:3112:1898_1920x0_80_0_0_fceed88b165dca5e8c701981c0e3686f.jpg
ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Власти Украины осознанно разоряют страну и её жителей, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Украина во вторник отметила 30-ю годовщину независимости. В ДНР неоднократно заявляли о губительной для страны политике Киева и невыгодных условиях сделок с Западом."Все транши от МВФ, которые предоставлялись Украине, выдавались с условием выполнения откровенно кабальных требований. С каждым днем ситуация ухудшается: выполнить условия МВФ нет возможности, отказаться – нет денег. Политическое руководство не то что не задумывается о завтрашнем дне, оно сознательно разоряет и страну, и каждого ее жителя", - сказал Пушилин РИА Новости.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155539/07/1555390777_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07f3a5dced7f1d03447ddfb2d3776e35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, денис пушилин
В ДНР заявили, что власти Украины осознанно разоряют страну
Глава ДНР Пушилин: власти Украины осознанно разоряют страну и ее жителей