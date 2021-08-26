https://ria.ru/20210826/razorenie-1747327368.html

В ДНР заявили, что власти Украины осознанно разоряют страну

В ДНР заявили, что власти Украины осознанно разоряют страну - РИА Новости, 26.08.2021

В ДНР заявили, что власти Украины осознанно разоряют страну

Власти Украины осознанно разоряют страну и её жителей, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:50

2021-08-26T12:50

2021-08-26T12:50

в мире

украина

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Власти Украины осознанно разоряют страну и её жителей, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.Украина во вторник отметила 30-ю годовщину независимости. В ДНР неоднократно заявляли о губительной для страны политике Киева и невыгодных условиях сделок с Западом."Все транши от МВФ, которые предоставлялись Украине, выдавались с условием выполнения откровенно кабальных требований. С каждым днем ситуация ухудшается: выполнить условия МВФ нет возможности, отказаться – нет денег. Политическое руководство не то что не задумывается о завтрашнем дне, оно сознательно разоряет и страну, и каждого ее жителя", - сказал Пушилин РИА Новости.

украина

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в мире, украина, денис пушилин