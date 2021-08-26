https://ria.ru/20210826/putin-1747339366.html
Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии - РИА Новости, 26.08.2021
Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло заявил о необходимости решить вопрос с качеством воды в регионе. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:48
2021-08-26T13:48
2021-08-26T13:48
общество
владимир путин
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло заявил о необходимости решить вопрос с качеством воды в регионе."На что бы я хотел обратить Ваше внимание?... Первое – качество воды. Вода и водоотведение – здесь вам своими силами точно не справиться, нужно к вашим документам обязательно добавить ещё один. У нас большие программы, связанные с развитием ЖКХ, они обеспечены финансированием, и нужно республику вписать в эти программы. Это большая работа, она должна быть рассчитана не на один год, потому что ещё с 70-х годов прошлого века у вас системы ЖКХ выстроены и по старым технологиям, да и, собственно, уже по времени их пора менять", - сказал Путин."И вторая вещь – это обеспеченность местами в дошкольных учреждениях: детские сады и ясли. Вот над этим тоже нужно обязательно поработать, и я Вас прошу об этом не забывать. А из этого состоит, собственно говоря, текущая жизнь", - добавил президент.
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общество, владимир путин, республика северная осетия - алания, сергей меняйло
Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
Президент Путин на встрече с врио главы Северной Осетии призвал решить вопрос с качеством воды
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
на встрече с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло заявил о необходимости решить вопрос с качеством воды в регионе.
"На что бы я хотел обратить Ваше внимание?... Первое – качество воды. Вода и водоотведение – здесь вам своими силами точно не справиться, нужно к вашим документам обязательно добавить ещё один. У нас большие программы, связанные с развитием ЖКХ, они обеспечены финансированием, и нужно республику вписать в эти программы. Это большая работа, она должна быть рассчитана не на один год, потому что ещё с 70-х годов прошлого века у вас системы ЖКХ выстроены и по старым технологиям, да и, собственно, уже по времени их пора менять", - сказал Путин.
"И вторая вещь – это обеспеченность местами в дошкольных учреждениях: детские сады и ясли. Вот над этим тоже нужно обязательно поработать, и я Вас прошу об этом не забывать. А из этого состоит, собственно говоря, текущая жизнь", - добавил президент.