https://ria.ru/20210826/putin-1747330469.html

Путин встретится с врио главы Северной Осетии

Путин встретится с врио главы Северной Осетии - РИА Новости, 26.08.2021

Путин встретится с врио главы Северной Осетии

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:03

2021-08-26T13:03

2021-08-26T13:03

политика

владимир путин

дмитрий песков

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747228664_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_4eabe5be686e624ab2770700f65b8313.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дела Северной Осетии сегодня будут на повестке дня их совещания (Путина и Меняйло), остальное уже непубличный характер носит", - рассказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20210811/minzdrav-1745404532.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, россия