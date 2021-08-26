https://ria.ru/20210826/putin-1747330469.html
Путин встретится с врио главы Северной Осетии
Путин встретится с врио главы Северной Осетии - РИА Новости, 26.08.2021
Путин встретится с врио главы Северной Осетии
Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:03
2021-08-26T13:03
2021-08-26T13:03
политика
владимир путин
дмитрий песков
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг встретится с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Дела Северной Осетии сегодня будут на повестке дня их совещания (Путина и Меняйло), остальное уже непубличный характер носит", - рассказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20210811/minzdrav-1745404532.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, дмитрий песков, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, россия
Путин встретится с врио главы Северной Осетии
Президент Путин встретится с врио главы Северной Осетии Меняйло