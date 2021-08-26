https://ria.ru/20210826/putin-1747304291.html
Путин поздравил сотрудников РКК "Энергия" с 75-летием предприятия
Путин поздравил сотрудников РКК "Энергия" с 75-летием предприятия - РИА Новости, 26.08.2021
Путин поздравил сотрудников РКК "Энергия" с 75-летием предприятия
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королёва с 75-летием предприятия, отметив, РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:51
2021-08-26T10:51
2021-08-26T10:51
владимир путин
ркк "энергия"
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королёва с 75-летием предприятия, отметив, что нынешнее поколение сотрудников смело и по-новаторски решает ответственные задачи, телеграмма опубликована на сайте Кремля.РКК "Энергия" - ведущее предприятие космической отрасли в России. Первые отечественные баллистические ракеты, искусственный спутник Земли, автоматические станции к Луне, Венере, Марсу, космические корабли - все это разработано здесь."Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 75-летием Ракетно-космической корпорации "Энергия" ... Отрадно, что нынешнее поколение сотрудников корпорации – учёных, конструкторов, рабочих – стремится сохранять высочайшую профессиональную планку, заданную предшественниками, смело, по-новаторски относится к решению ответственных задач", - говорится в сообщении.Президент подчеркнул, что такой подход способствует укреплению потенциала ракетно-космического и оборонно-промышленного комплексов, других наукоёмких отраслей экономики РФ."В истории вашего легендарного предприятия – целое созвездие ярких открытий и прорывных разработок, ставших уникальным вкладом в развитие отечественной научно-технической, инженерной мысли. И конечно, отмечу, что на заре космической эры именно специалисты "Энергии" возглавили работы по созданию первого искусственного спутника Земли и первого пилотируемого корабля, успешно воплотили в жизнь другие грандиозные проекты", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210713/raketa-1741012992.html
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владимир путин, ркк "энергия", космос - риа наука, марс, земля, россия
Путин поздравил сотрудников РКК "Энергия" с 75-летием предприятия
Президент Путин: сотрудники РКК "Энергия" смело и по-новаторски решают важные задачи
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
поздравил работников и ветеранов Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королёва с 75-летием предприятия, отметив, что нынешнее поколение сотрудников смело и по-новаторски решает ответственные задачи, телеграмма опубликована на сайте Кремля
.
РКК "Энергия"
- ведущее предприятие космической отрасли в России
. Первые отечественные баллистические ракеты, искусственный спутник Земли
, автоматические станции к Луне
, Венере, Марсу
, космические корабли - все это разработано здесь.
"Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 75-летием Ракетно-космической корпорации "Энергия" ... Отрадно, что нынешнее поколение сотрудников корпорации – учёных, конструкторов, рабочих – стремится сохранять высочайшую профессиональную планку, заданную предшественниками, смело, по-новаторски относится к решению ответственных задач", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что такой подход способствует укреплению потенциала ракетно-космического и оборонно-промышленного комплексов, других наукоёмких отраслей экономики РФ.
"В истории вашего легендарного предприятия – целое созвездие ярких открытий и прорывных разработок, ставших уникальным вкладом в развитие отечественной научно-технической, инженерной мысли. И конечно, отмечу, что на заре космической эры именно специалисты "Энергии" возглавили работы по созданию первого искусственного спутника Земли и первого пилотируемого корабля, успешно воплотили в жизнь другие грандиозные проекты", - добавляется в сообщении.