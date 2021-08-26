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Пушков рассказал, как президент Эстонии "подложила свинью" Украине

Пушков рассказал, как президент Эстонии "подложила свинью" Украине - РИА Новости, 26.08.2021

Пушков рассказал, как президент Эстонии "подложила свинью" Украине

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд своими высказываниями об Украине "подложила свинью" киевским властям, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T02:38

2021-08-26T02:38

2021-08-26T02:38

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керсти кальюлайд

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд своими высказываниями об Украине "подложила свинью" киевским властям, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.Ранее Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдавия на данный момент не соответствуют условиям вступления в ЕС, для этого им понадобится "20 лет работы". При этом она посоветовала гражданам своей страны не инвестировать в Украину из-за риска потери вложений. Также, по ее словам, восстановление контроля над своими территориями является обязательным условием вступления Киева в НАТО."Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова — и еще много десятилетий не будет готова — к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов", - написал Пушков в своем Telegram.По его словам, лидер Эстонии таким образом "не оставила камня на камне" от лозунгов "Украина це Европа", а также намекнула, что этой стране еще очень далеко даже до Прибалтики."На правах союзника, так сказать. Как в поговорке: "Платон мне друг, но истина дороже"", - заключил сенатор.

https://ria.ru/20210809/kuleba-1744976958.html

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в мире, украина, эстония, алексей пушков, нато, керсти кальюлайд