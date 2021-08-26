Пушков рассказал, как президент Эстонии "подложила свинью" Украине
Сенатор Пушков: президент Эстонии своими высказываниями "подложила свинью" Украине
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд своими высказываниями об Украине "подложила свинью" киевским властям, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
Ранее Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдавия на данный момент не соответствуют условиям вступления в ЕС, для этого им понадобится "20 лет работы". При этом она посоветовала гражданам своей страны не инвестировать в Украину из-за риска потери вложений. Также, по ее словам, восстановление контроля над своими территориями является обязательным условием вступления Киева в НАТО.
"Президент Эстонии Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова — и еще много десятилетий не будет готова — к приему в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов", - написал Пушков в своем Telegram.
По его словам, лидер Эстонии таким образом "не оставила камня на камне" от лозунгов "Украина це Европа", а также намекнула, что этой стране еще очень далеко даже до Прибалтики.
"На правах союзника, так сказать. Как в поговорке: "Платон мне друг, но истина дороже"", - заключил сенатор.
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