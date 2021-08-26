https://ria.ru/20210826/proverka-1747322661.html

В Тюмени начали служебную проверку руководителя регионального управления СК

В Тюмени начали служебную проверку руководителя регионального управления СК - РИА Новости, 26.08.2021

В Тюмени начали служебную проверку руководителя регионального управления СК

Служебную проверку в отношении руководителя регионального управления СК РФ Александра Кублякова начали в Тюмени после убийства школьницы, сообщила официальный... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:30

2021-08-26T12:30

2021-08-26T12:50

происшествия

тюмень

тюменская область

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

россия

убийство девочки в тюмени

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Служебную проверку в отношении руководителя регионального управления СК РФ Александра Кублякова начали в Тюмени после убийства школьницы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."В отношении руководителя следственного управления СК России по Тюменской области Александра Александровича Кублякова назначена служебная проверка", - сказала она.Петренко напомнила, что ранее уголовное дело об убийстве девочки по решению председателя СК России Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат."Это было связано с неэффективностью организованного руководителем следственного управления СК России по Тюменской области Александром Александровичем Кубляковым процесса расследования, в том числе поисковых и оперативных мероприятий", - пояснила Петренко.Кроме того, по ее словам, для расследования уголовного дела о фактах безвестного исчезновения еще 8 детей в Тюменской области в разное время и установления всех обстоятельств преступлений Бастрыкин направил в регион группу опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. Ход расследования находится на контроле.Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась. СК 19 августа заявил, что на берегу озера Оброчное обнаружен пакет с телом ребенка. В среду Петренко сообщила, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству.Эксперты уже установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.СК расследует пропажу с 1997 года еще 8 детей в Тюмени, сообщала Петренко.

https://ria.ru/20210826/ubiystvo-1747276924.html

https://ria.ru/20210822/tyumen-1746719085.html

https://ria.ru/20210825/dopros-1747266220.html

тюмень

тюменская область

россия

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происшествия, тюмень, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, россия, убийство девочки в тюмени