12:30 26.08.2021 (обновлено: 12:50 26.08.2021)
В Тюмени начали служебную проверку руководителя регионального управления СК
В Тюмени начали служебную проверку в отношении руководителя регионального управления СК Кублякова
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Служебную проверку в отношении руководителя регионального управления СК РФ Александра Кублякова начали в Тюмени после убийства школьницы, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В отношении руководителя следственного управления СК России по Тюменской области Александра Александровича Кублякова назначена служебная проверка", - сказала она.
Петренко напомнила, что ранее уголовное дело об убийстве девочки по решению председателя СК России Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат.
"Это было связано с неэффективностью организованного руководителем следственного управления СК России по Тюменской области Александром Александровичем Кубляковым процесса расследования, в том числе поисковых и оперативных мероприятий", - пояснила Петренко.
Кроме того, по ее словам, для расследования уголовного дела о фактах безвестного исчезновения еще 8 детей в Тюменской области в разное время и установления всех обстоятельств преступлений Бастрыкин направил в регион группу опытных следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета. Ход расследования находится на контроле.
22 августа, 05:40Дядя убитой в Тюмени девочки погиб у стихийного мемориала
Восьмилетняя девочка 30 июня ушла из дома на улице Судостроителей в Тюмени на прогулку и не вернулась. СК 19 августа заявил, что на берегу озера Оброчное обнаружен пакет с телом ребенка. В среду Петренко сообщила, что следователи проверяют 40-летнего жителя Тюмени на причастность к убийству.
Эксперты уже установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой, отмечала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
СК расследует пропажу с 1997 года еще 8 детей в Тюмени, сообщала Петренко.