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https://ria.ru/20210826/protesty-1747367464.html
СК Белоруссии отказался возбуждать дело о действиях силовиков в 2020 году
СК Белоруссии отказался возбуждать дело о действиях силовиков в 2020 году - РИА Новости, 26.08.2021
СК Белоруссии отказался возбуждать дело о действиях силовиков в 2020 году
Следственный комитет (СК) Белоруссии отказал в возбуждении уголовного дела по заявлениям граждан о якобы превышении полномочий силовиками во время... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:04
2021-08-26T16:51
белоруссия
следственный комитет россии (ск рф)
протесты
всебелорусское народное собрание
в мире
александр лукашенко
telegram (приложение)
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МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Следственный комитет (СК) Белоруссии отказал в возбуждении уголовного дела по заявлениям граждан о якобы превышении полномочий силовиками во время несанкционированных акций протеста в Белоруссии в 2020 году, сообщила в четверг пресс-служба СК."Следственным комитетом завершена проверка серии обращений граждан с заявлениями о якобы имевших место неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел в связи с их задержанием в местах массовых беспорядков, помещением и содержанием в ИВС… По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении на сайте СК.Отмечается, что тщательно изучены доводы всех обратившихся, проведены экспертизы, изучены документы с мест изоляции правонарушителей, опрошены очевидцы. Как указали в ведомстве, "установлен управляемый характер подачи обращений от лиц, получивших телесные повреждения во время пресечения правоохранителями массовых беспорядков, а также при задержании нарушителей, их доставлении, содержании в местах изоляции и при пресечении противоправного поведения, преодоления сопротивления и дальнейшего неповиновения".По данным ведомства, собранные доказательства позволяют констатировать, что силовики применяли силу и спецсредства в соответствии с законом об органах внутренних дел и иными правовыми актами Белоруссии. "Избранные сотрудниками правоохранительных органов средства и способы были соразмерны, применялись с намерением причинения наименьшего вреда в складывающейся обстановке", - подчеркнули в комитете.В сообщении пресс-службы отмечается, что распространенные отдельными, в последующем признанными экстремистскими, Telegram-каналами "заявления о якобы имевших место превышениях служебных полномочий, выразившихся в пытках, сексуальных издевательствах, своего объективного подтверждения не нашли, в том числе это следует и из пояснений самих заявителей".В СК рассказали, что в период с 9 по 15 августа 2020 года в центр изоляции правонарушителей (ЦИП) и ИВС ГУВД Мингорисполкома было доставлено более 2000 задержанных, при этом численность сотрудников там составляла около 50 человек. Из общего числа задержанных с заявлениями о проведении проверки обратились 680 человек. Подавляющее большинство заявителей - это граждане в возрасте до 30 лет, не работающие, ИП и студенты. При этом часть из них ранее привлекались к административной и уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления."Кроме того, в ходе проведения проверки установлены десятки лиц, которые намеренно и осознанно нарушали общественный порядок, создавая все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств. Цель таких действий - последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза, после обращения с заявлением. Задокументированный факт обращения использовался, как фиктивный инструмент для получения "политического убежища" в других странах", - говорится в сообщении.Помимо прочего, в СК констатировали, что многие из задержанных доставлялись в ЦИП и ИВС с телесными повреждениями, полученными в местах несанкционированных массовых мероприятий и беспорядков. Всем лицам, нуждавшимся в медицинской помощи, она была оказана бригадами скорой, а также врачами ЦИП и ИВС в Минске.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745056808.html
https://ria.ru/20210809/protesty-1745016688.html
https://ria.ru/20210811/protasevich-1745370450.html
https://ria.ru/20210812/belorussiya-1745390622.html
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белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), протесты, всебелорусское народное собрание, в мире, александр лукашенко, telegram (приложение)
16:04 26.08.2021 (обновлено: 16:51 26.08.2021)
 
СК Белоруссии отказался возбуждать дело о действиях силовиков в 2020 году

СК Белоруссии не будет возбуждать дела о превышении полномочий силовиками на протестах 2020 года

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПротесты в Белоруссии
Протесты в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Следственный комитет (СК) Белоруссии отказал в возбуждении уголовного дела по заявлениям граждан о якобы превышении полномочий силовиками во время несанкционированных акций протеста в Белоруссии в 2020 году, сообщила в четверг пресс-служба СК.
"Следственным комитетом завершена проверка серии обращений граждан с заявлениями о якобы имевших место неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел в связи с их задержанием в местах массовых беспорядков, помещением и содержанием в ИВС… По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении на сайте СК.
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Отмечается, что тщательно изучены доводы всех обратившихся, проведены экспертизы, изучены документы с мест изоляции правонарушителей, опрошены очевидцы. Как указали в ведомстве, "установлен управляемый характер подачи обращений от лиц, получивших телесные повреждения во время пресечения правоохранителями массовых беспорядков, а также при задержании нарушителей, их доставлении, содержании в местах изоляции и при пресечении противоправного поведения, преодоления сопротивления и дальнейшего неповиновения".
По данным ведомства, собранные доказательства позволяют констатировать, что силовики применяли силу и спецсредства в соответствии с законом об органах внутренних дел и иными правовыми актами Белоруссии. "Избранные сотрудниками правоохранительных органов средства и способы были соразмерны, применялись с намерением причинения наименьшего вреда в складывающейся обстановке", - подчеркнули в комитете.
В сообщении пресс-службы отмечается, что распространенные отдельными, в последующем признанными экстремистскими, Telegram-каналами "заявления о якобы имевших место превышениях служебных полномочий, выразившихся в пытках, сексуальных издевательствах, своего объективного подтверждения не нашли, в том числе это следует и из пояснений самих заявителей".
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В СК рассказали, что в период с 9 по 15 августа 2020 года в центр изоляции правонарушителей (ЦИП) и ИВС ГУВД Мингорисполкома было доставлено более 2000 задержанных, при этом численность сотрудников там составляла около 50 человек. Из общего числа задержанных с заявлениями о проведении проверки обратились 680 человек. Подавляющее большинство заявителей - это граждане в возрасте до 30 лет, не работающие, ИП и студенты. При этом часть из них ранее привлекались к административной и уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления.
"Кроме того, в ходе проведения проверки установлены десятки лиц, которые намеренно и осознанно нарушали общественный порядок, создавая все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств. Цель таких действий - последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза, после обращения с заявлением. Задокументированный факт обращения использовался, как фиктивный инструмент для получения "политического убежища" в других странах", - говорится в сообщении.
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Помимо прочего, в СК констатировали, что многие из задержанных доставлялись в ЦИП и ИВС с телесными повреждениями, полученными в местах несанкционированных массовых мероприятий и беспорядков. Всем лицам, нуждавшимся в медицинской помощи, она была оказана бригадами скорой, а также врачами ЦИП и ИВС в Минске.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
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12 августа, 08:00
На этот раз все жестко. Запад нашел рычаг давления на Белоруссию
 
БелоруссияСледственный комитет России (СК РФ)ПротестыВсебелорусское народное собраниеВ миреАлександр ЛукашенкоTelegram (приложение)
 
 
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