https://ria.ru/20210826/protesty-1747367464.html

СК Белоруссии отказался возбуждать дело о действиях силовиков в 2020 году

СК Белоруссии отказался возбуждать дело о действиях силовиков в 2020 году - РИА Новости, 26.08.2021

СК Белоруссии отказался возбуждать дело о действиях силовиков в 2020 году

Следственный комитет (СК) Белоруссии отказал в возбуждении уголовного дела по заявлениям граждан о якобы превышении полномочий силовиками во время... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:04

2021-08-26T16:04

2021-08-26T16:51

белоруссия

следственный комитет россии (ск рф)

протесты

всебелорусское народное собрание

в мире

александр лукашенко

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0a/1575573216_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_cb3d7003537e5971aed6a94d207aea00.jpg

МИНСК, 26 авг - РИА Новости. Следственный комитет (СК) Белоруссии отказал в возбуждении уголовного дела по заявлениям граждан о якобы превышении полномочий силовиками во время несанкционированных акций протеста в Белоруссии в 2020 году, сообщила в четверг пресс-служба СК."Следственным комитетом завершена проверка серии обращений граждан с заявлениями о якобы имевших место неправомерных действиях сотрудников органов внутренних дел в связи с их задержанием в местах массовых беспорядков, помещением и содержанием в ИВС… По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении на сайте СК.Отмечается, что тщательно изучены доводы всех обратившихся, проведены экспертизы, изучены документы с мест изоляции правонарушителей, опрошены очевидцы. Как указали в ведомстве, "установлен управляемый характер подачи обращений от лиц, получивших телесные повреждения во время пресечения правоохранителями массовых беспорядков, а также при задержании нарушителей, их доставлении, содержании в местах изоляции и при пресечении противоправного поведения, преодоления сопротивления и дальнейшего неповиновения".По данным ведомства, собранные доказательства позволяют констатировать, что силовики применяли силу и спецсредства в соответствии с законом об органах внутренних дел и иными правовыми актами Белоруссии. "Избранные сотрудниками правоохранительных органов средства и способы были соразмерны, применялись с намерением причинения наименьшего вреда в складывающейся обстановке", - подчеркнули в комитете.В сообщении пресс-службы отмечается, что распространенные отдельными, в последующем признанными экстремистскими, Telegram-каналами "заявления о якобы имевших место превышениях служебных полномочий, выразившихся в пытках, сексуальных издевательствах, своего объективного подтверждения не нашли, в том числе это следует и из пояснений самих заявителей".В СК рассказали, что в период с 9 по 15 августа 2020 года в центр изоляции правонарушителей (ЦИП) и ИВС ГУВД Мингорисполкома было доставлено более 2000 задержанных, при этом численность сотрудников там составляла около 50 человек. Из общего числа задержанных с заявлениями о проведении проверки обратились 680 человек. Подавляющее большинство заявителей - это граждане в возрасте до 30 лет, не работающие, ИП и студенты. При этом часть из них ранее привлекались к административной и уголовной ответственности, в том числе за насильственные преступления."Кроме того, в ходе проведения проверки установлены десятки лиц, которые намеренно и осознанно нарушали общественный порядок, создавая все условия для применения к ним сотрудниками физической силы и специальных средств. Цель таких действий - последующий выезд для постоянного проживания в страны Евросоюза, после обращения с заявлением. Задокументированный факт обращения использовался, как фиктивный инструмент для получения "политического убежища" в других странах", - говорится в сообщении.Помимо прочего, в СК констатировали, что многие из задержанных доставлялись в ЦИП и ИВС с телесными повреждениями, полученными в местах несанкционированных массовых мероприятий и беспорядков. Всем лицам, нуждавшимся в медицинской помощи, она была оказана бригадами скорой, а также врачами ЦИП и ИВС в Минске.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

https://ria.ru/20210809/lukashenko-1745056808.html

https://ria.ru/20210809/protesty-1745016688.html

https://ria.ru/20210811/protasevich-1745370450.html

https://ria.ru/20210812/belorussiya-1745390622.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, следственный комитет россии (ск рф), протесты, всебелорусское народное собрание, в мире, александр лукашенко, telegram (приложение)