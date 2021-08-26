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Тульская область
https://ria.ru/20210826/proekty-1747401210.html
Четыре проекта из Тульской области победили в конкурсе благоустройства
Четыре проекта из Тульской области победили в конкурсе благоустройства - РИА Новости, 26.08.2021
Четыре проекта из Тульской области победили в конкурсе благоустройства
Четыре проекта по благоустройству малых городов Тульской области, ставшие победителями Всероссийского конкурса, будут реализованы до конца 2022 года, сообщил... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:23
2021-08-26T18:23
тульская область
тульская область
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ТУЛА, 26 авг – РИА Новости. Четыре проекта по благоустройству малых городов Тульской области, ставшие победителями Всероссийского конкурса, будут реализованы до конца 2022 года, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.По его словам, в четверг на форуме "Среда для жизни" в Нижнем Новгороде были объявлены победители V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина регион каждый год принимает активное участие в конкурсе.Победителями в номинации малые города с численностью от 50 до 100 тысяч жителей стали проекты: "Центр развития. Алексин-град" – благоустройство территории вокруг ДК им. Бондаря в городе Алексине; "АкваДон" – благоустройство территории у водоема в микрорайоне Центральный города Донского; "Химия с природой" - благоустройство центрального парка и главной площади города Щёкина. В номинации малые города с численностью от 20 до 50 тысяч жителей победу одержал проект "Трансформация" – благоустройство пешеходной зоны, объединяющей площадь Ленина, Центральный сквер и сквер Трудовой славы в городе Кимовске."Тульская область ежегодно принимает участие в конкурсе, и каждый раз проекты, представленные регионом, становятся победителями. Жители муниципалитетов принимают активное участие в подготовке проектов, направленных на конкурс. Поэтому обновленные пространства отвечают потребностям людей, отражают историческую и культурную уникальность этих территорий. Новые скверы становятся точками притяжения жителей и гостей городов", - процитировал собеседник заместителя председателя правительства Тульской области Элеонору Шевченко.Работы будут проходить за счет средств федерального гранта и регионального софинансирования. Срок их реализации - конец 2022 года.
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тульская область
18:23 26.08.2021
 

Четыре проекта из Тульской области победили в конкурсе благоустройства

© Фото : Правительство Тульской областиУчастники проектов из Тульской области, победившие в конкурсе благоустройства
Участники проектов из Тульской области, победившие в конкурсе благоустройства - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : Правительство Тульской области
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ТУЛА, 26 авг – РИА Новости. Четыре проекта по благоустройству малых городов Тульской области, ставшие победителями Всероссийского конкурса, будут реализованы до конца 2022 года, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По его словам, в четверг на форуме "Среда для жизни" в Нижнем Новгороде были объявлены победители V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Он проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина регион каждый год принимает активное участие в конкурсе.
Победителями в номинации малые города с численностью от 50 до 100 тысяч жителей стали проекты: "Центр развития. Алексин-град" – благоустройство территории вокруг ДК им. Бондаря в городе Алексине; "АкваДон" – благоустройство территории у водоема в микрорайоне Центральный города Донского; "Химия с природой" - благоустройство центрального парка и главной площади города Щёкина. В номинации малые города с численностью от 20 до 50 тысяч жителей победу одержал проект "Трансформация" – благоустройство пешеходной зоны, объединяющей площадь Ленина, Центральный сквер и сквер Трудовой славы в городе Кимовске.
"Тульская область ежегодно принимает участие в конкурсе, и каждый раз проекты, представленные регионом, становятся победителями. Жители муниципалитетов принимают активное участие в подготовке проектов, направленных на конкурс. Поэтому обновленные пространства отвечают потребностям людей, отражают историческую и культурную уникальность этих территорий. Новые скверы становятся точками притяжения жителей и гостей городов", - процитировал собеседник заместителя председателя правительства Тульской области Элеонору Шевченко.
Работы будут проходить за счет средств федерального гранта и регионального софинансирования. Срок их реализации - конец 2022 года.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин
12 августа, 09:49
Дюмина зарегистрировали кандидатом на выборах главы Тульской области
 
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