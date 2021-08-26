https://ria.ru/20210826/pressa-1747278871.html

Посол назвал ужасными условия для российских журналистов в Британии

Посол назвал ужасными условия для российских журналистов в Британии - РИА Новости, 26.08.2021

Посол назвал ужасными условия для российских журналистов в Британии

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал "ужасными" условия для работы и проживания аккредитованных в стране российских журналистов. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T02:42

2021-08-26T02:42

2021-08-26T02:55

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ЛОНДОН, 26 авг – РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал "ужасными" условия для работы и проживания аккредитованных в стране российских журналистов.Комментируя решение России не продлевать визу корреспонденту "Би-би-си" в Москве, Келин пояснил, что год назад британская сторона отказала в продлении визы журналисту российского СМИ и всем членам его семьи после того, как их паспорта находились на рассмотрении у британских властей полтора года."Они не могли уехать, так как у них не было паспортов, и они не могли остаться, потому что у них не было визы", - добавил посол.Ранее Россия не продлила визу корреспонденту "Би-би-си" в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Великобритании, дискриминирующей российские СМИ. Журналистке придется уехать до 31 августа.

https://ria.ru/20210819/zhurnalistv-1746423790.html

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в мире, великобритания, андрей келин, би-би-си, россия