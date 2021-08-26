Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20210826/pressa-1747278871.html
Посол назвал ужасными условия для российских журналистов в Британии
Посол назвал ужасными условия для российских журналистов в Британии - РИА Новости, 26.08.2021
Посол назвал ужасными условия для российских журналистов в Британии
Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал "ужасными" условия для работы и проживания аккредитованных в стране российских журналистов. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T02:42
2021-08-26T02:55
медиавойны
в мире
великобритания
андрей келин
би-би-си
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172291_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_e9cc956f8165b86f6244295a20053176.jpg
ЛОНДОН, 26 авг – РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал "ужасными" условия для работы и проживания аккредитованных в стране российских журналистов.Комментируя решение России не продлевать визу корреспонденту "Би-би-си" в Москве, Келин пояснил, что год назад британская сторона отказала в продлении визы журналисту российского СМИ и всем членам его семьи после того, как их паспорта находились на рассмотрении у британских властей полтора года."Они не могли уехать, так как у них не было паспортов, и они не могли остаться, потому что у них не было визы", - добавил посол.Ранее Россия не продлила визу корреспонденту "Би-би-си" в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Великобритании, дискриминирующей российские СМИ. Журналистке придется уехать до 31 августа.
https://ria.ru/20210819/zhurnalistv-1746423790.html
великобритания
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585172291_102:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1bb1e432c988cb890f34870a435c1a23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, великобритания, андрей келин, би-би-си, россия
02:42 26.08.2021 (обновлено: 02:55 26.08.2021)
 
Посол назвал ужасными условия для российских журналистов в Британии

Посол Келин назвал ужасными условия для российских журналистов в Британии

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
Вид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 26 авг – РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал "ужасными" условия для работы и проживания аккредитованных в стране российских журналистов.
"Я хочу сказать, что условия для наших журналистов здесь ужасные. Они не могут присутствовать на многих мероприятиях, они не могут открыть счета в банках, потому что банкам даны такие инструкции", - заявил посол в интервью программе HARDtalk на телеканале "Би-би-си".
Комментируя решение России не продлевать визу корреспонденту "Би-би-си" в Москве, Келин пояснил, что год назад британская сторона отказала в продлении визы журналисту российского СМИ и всем членам его семьи после того, как их паспорта находились на рассмотрении у британских властей полтора года.
"Они не могли уехать, так как у них не было паспортов, и они не могли остаться, потому что у них не было визы", - добавил посол.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 17:27Медиавойны
СЖР потребовал прекратить дискриминацию российских журналистов в Британии
Ранее Россия не продлила визу корреспонденту "Би-би-си" в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Великобритании, дискриминирующей российские СМИ. Журналистке придется уехать до 31 августа.
 
МедиавойныВ миреВеликобританияАндрей КелинБи-би-сиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:47В Туве пять человек погибли в ДТП
14:47Партия "Зеленые" предложила ввести в магазинах квоту на биопродукты
14:45СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула
14:44Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов
14:41В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
Лента новостейМолния