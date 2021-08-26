02:42 26.08.2021 (обновлено: 02:55 26.08.2021)
Посол назвал ужасными условия для российских журналистов в Британии
Посол Келин назвал ужасными условия для российских журналистов в Британии
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
ЛОНДОН, 26 авг – РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал "ужасными" условия для работы и проживания аккредитованных в стране российских журналистов.
"Я хочу сказать, что условия для наших журналистов здесь ужасные. Они не могут присутствовать на многих мероприятиях, они не могут открыть счета в банках, потому что банкам даны такие инструкции", - заявил посол в интервью программе HARDtalk на телеканале "Би-би-си".
Комментируя решение России не продлевать визу корреспонденту "Би-би-си" в Москве, Келин пояснил, что год назад британская сторона отказала в продлении визы журналисту российского СМИ и всем членам его семьи после того, как их паспорта находились на рассмотрении у британских властей полтора года.
"Они не могли уехать, так как у них не было паспортов, и они не могли остаться, потому что у них не было визы", - добавил посол.
Ранее Россия не продлила визу корреспонденту "Би-би-си" в Москве Саре Рейнсфорд в качестве ответного шага на действия Великобритании, дискриминирующей российские СМИ. Журналистке придется уехать до 31 августа.