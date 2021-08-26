https://ria.ru/20210826/predpriyatiya-1747343931.html
В Ингушетии за два года начали работать десять крупных предприятий
В Ингушетии за два года начали работать десять крупных предприятий - РИА Новости, 26.08.2021
В Ингушетии за два года начали работать десять крупных предприятий
Десять крупных предприятий начали функционировать в Ингушетии за последние два года, на стадии реализации находятся еще больше десятка инвестпроектов, сообщил... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:11
2021-08-26T14:11
2021-08-26T14:11
республика ингушетия
экономика
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Десять крупных предприятий начали функционировать в Ингушетии за последние два года, на стадии реализации находятся еще больше десятка инвестпроектов, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов."За последние два года мы подняли десять промпредприятий, самые крупные из которых - швейная фабрика "4БРА" на 1500 рабочих мест, обувная фабрика "Фелидже Пэллэ", завод алюминиевых сплавов, лесоперерабатывающий комбинат и флагман нашего производства - птицекомплекс "Южный" по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки мощностью до 10 тысяч тонн продукции в год", - сказал Калиматов.Он добавил, что в регионе реализуется еще более десяти инвестиционных проектов. "В ближайшее время планируем запуск завода по производству детских санитарно-гигиенических средств "БестБренд", а также завершить реконструкцию комбината строительных материалов", - отметил глава Ингушетии.Калиматов выделил два новых для региона проекта. "Это создание креативного кластера на базе центра кластерного развития АНО "Мой бизнес", в основе деятельности которого лежит творчество ремесленников, художников, дизайнеров. И еще один проект - строительство предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов", - заявил он.По его словам, в республике выстроена эффективная система поддержки инвестиционной деятельности, созданы региональные институты развития, ведется сопровождение инвестпроектов, в результате объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил более 21,7 миллиарда рублей. "Мы ожидаем, что в этом году он увеличится на 10%", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20210826/shkola-1747343555.html
https://ria.ru/20210826/ingushetiya-1747341589.html
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экономика, республика ингушетия, махмуд-али калиматов
В Ингушетии за два года начали работать десять крупных предприятий
Десять крупных предприятий начали функционировать в Ингушетии за последние два года
НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости.
Десять крупных предприятий начали функционировать в Ингушетии
за последние два года, на стадии реализации находятся еще больше десятка инвестпроектов, сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов
.
"За последние два года мы подняли десять промпредприятий, самые крупные из которых - швейная фабрика "4БРА" на 1500 рабочих мест, обувная фабрика "Фелидже Пэллэ", завод алюминиевых сплавов, лесоперерабатывающий комбинат и флагман нашего производства - птицекомплекс "Южный" по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки мощностью до 10 тысяч тонн продукции в год", - сказал Калиматов.
Он добавил, что в регионе реализуется еще более десяти инвестиционных проектов. "В ближайшее время планируем запуск завода по производству детских санитарно-гигиенических средств "БестБренд", а также завершить реконструкцию комбината строительных материалов", - отметил глава Ингушетии.
Калиматов выделил два новых для региона проекта. "Это создание креативного кластера на базе центра кластерного развития АНО "Мой бизнес", в основе деятельности которого лежит творчество ремесленников, художников, дизайнеров. И еще один проект - строительство предприятия по производству беспилотных летательных аппаратов", - заявил он.
По его словам, в республике выстроена эффективная система поддержки инвестиционной деятельности, созданы региональные институты развития, ведется сопровождение инвестпроектов, в результате объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил более 21,7 миллиарда рублей. "Мы ожидаем, что в этом году он увеличится на 10%", - подчеркнул глава региона.