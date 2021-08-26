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Стало известно расписание ежедневных рейсов из Москвы в Прагу
Стало известно расписание ежедневных рейсов из Москвы в Прагу - РИА Новости, 26.08.2021
Стало известно расписание ежедневных рейсов из Москвы в Прагу
Чешский национальный перевозчик объявил о запуске регулярных авиарейсов между Прагой и Москвой с шестого сентября, сообщает Tourprom. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:57
2021-08-26T13:57
2021-08-26T15:00
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Чешский национальный перевозчик объявил о запуске регулярных авиарейсов между Прагой и Москвой с шестого сентября, сообщает Tourprom.Ежедневные полеты будет выполнять авиакомпания Czech Airlines совместно с Smartwings.Вылеты из Шереметьево запланированы на 14:50 с прибытием в аэропорт имени Вацлава Гавела в 16:35. Обратно самолеты будут отправляться в 10:15 с прилетом в Москву в 14:00.Напомним, авиасообщение между Россией и Чехией официально возобновляется уже с 27 августа. Однако пускать россиян с туристическими целями в страну пока не готовы.
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шереметьево (аэропорт), чехия, czech airlines, новости - туризм, россия, авиакомпании