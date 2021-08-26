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Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60 - РИА Новости, 26.08.2021
Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
Шестьдесят природных пожаров продолжают действовать на территории Свердловской области, более половины из них локализованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:55
2021-08-26T13:58
происшествия
ревда
первоуральск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Шестьдесят природных пожаров продолжают действовать на территории Свердловской области, более половины из них локализованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На сегодняшний день в Свердловской области действуют 60 природных пожаров, 35 из них локализовано", - сказал собеседник агентства.По его словам, крупные возгорания зафиксированы на территории Пышминского, Первоуральского и Ревдинского городских округов. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует."За сутки ликвидировано 14 пожаров", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что общая площадь активного горения в очагах всех лесных пожаров на территории региона составляет чуть более 10 гектаров."Сухая, ветреная погода и труднодоступная местность, на которой действуют лесные пожары, осложняют тушение", - резюмировала представитель ведомства.С конца прошлой недели в Свердловской области стоит аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем достигал 34-35 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. С прошлой недели горит лес в городском округе Первоуральск, во вторник возник пожар рядом с горнолыжным комплексом "Волчиха". В четверг Екатеринбург в очередной раз накрыл смог от природных пожаров.Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа (общая площадь - 3572 гектара), Первоуральского городского округа (общая площадь - 760,9 гектара), Ревдинского городского округа (общая площадь - 235,2 гектара). В тушении природных пожаров принимают участие 480 человек личного состава лесоохраны и 309 сотрудников МЧС, задействовано 311 единиц техники.Для выяснения причин возникновения природных пожаров вблизи населенных пунктов и выявления виновных работали 254 патрульные и маневренные группы. Вынесено три определения о возбуждении административных расследований, составлено восемь протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности.На 9.00 (7.00 мск) четверга на автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Первоуральске и Ревде превышений максимально разовых ПДК по всем измеряемым веществам не зафиксировано.В связи с установившейся сухой ветреной погодой на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены, уточняет департамент информационной политики региона.
https://ria.ru/20210825/pozhar-1747136176.html
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происшествия, ревда, первоуральск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
13:55 26.08.2021 (обновлено: 13:58 26.08.2021)
 
Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60

МЧС: число природных пожаров в Свердловской области за сутки выросло до 60

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкПожарная машина на месте тушения лесного пожара в Свердловской области
Пожарная машина на месте тушения лесного пожара в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Шестьдесят природных пожаров продолжают действовать на территории Свердловской области, более половины из них локализованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На сегодняшний день в Свердловской области действуют 60 природных пожаров, 35 из них локализовано", - сказал собеседник агентства.
Встречный отжиг на трассе Вятка в Республике Марий Эл - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 08:50
В Мордовском заповеднике пожарные вырвались из огненного кольца
По его словам, крупные возгорания зафиксированы на территории Пышминского, Первоуральского и Ревдинского городских округов. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.
"За сутки ликвидировано 14 пожаров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что общая площадь активного горения в очагах всех лесных пожаров на территории региона составляет чуть более 10 гектаров.
"Сухая, ветреная погода и труднодоступная местность, на которой действуют лесные пожары, осложняют тушение", - резюмировала представитель ведомства.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 17:32
В Тольятти загорелся лес
С конца прошлой недели в Свердловской области стоит аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем достигал 34-35 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. С прошлой недели горит лес в городском округе Первоуральск, во вторник возник пожар рядом с горнолыжным комплексом "Волчиха". В четверг Екатеринбург в очередной раз накрыл смог от природных пожаров.
Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа (общая площадь - 3572 гектара), Первоуральского городского округа (общая площадь - 760,9 гектара), Ревдинского городского округа (общая площадь - 235,2 гектара). В тушении природных пожаров принимают участие 480 человек личного состава лесоохраны и 309 сотрудников МЧС, задействовано 311 единиц техники.
Для выяснения причин возникновения природных пожаров вблизи населенных пунктов и выявления виновных работали 254 патрульные и маневренные группы. Вынесено три определения о возбуждении административных расследований, составлено восемь протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности.
На 9.00 (7.00 мск) четверга на автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Первоуральске и Ревде превышений максимально разовых ПДК по всем измеряемым веществам не зафиксировано.
В связи с установившейся сухой ветреной погодой на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены, уточняет департамент информационной политики региона.
Огонь и густой смог с запахом гари: лесные пожары в Якутии
© AP Photo / Ivan Nikiforov

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

Лесной пожар в Якутии
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
© AP Photo / Alexey Vasilyev

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© REUTERS / Roman Kutukov

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

Лесной пожар в Якутии
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
© REUTERS / Roman Kutukov

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

Пожарные тушат лесной пожар в Якутии
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

Самолёт Бе-200ЧС во время тушения лесных пожаров в Якутии
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

Люди копают траншеи во время тушение лесных пожаров в Якутии
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

На месте тушения лесных пожаров в Якутии
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

Смог, вызванный лесными пожарами, в городе Якутске
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

Сотрудник МЧС РФ во время тушения лесных пожаров в Якутии
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© AP Photo / Alexey Vasilyev

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

Лесной пожар в Якутии
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

Лесной пожар в Якутии
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Alexey Vasilyev

Тушение лесных пожаров в Якутии.

Люди копают траншеи во время тушения лесных пожаров в Якутии
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
1 из 12

В Якутии горит полтора миллиона гектаров леса, в том числе национальный парк "Ленские столбы".

© AP Photo / Ivan Nikiforov
2 из 12

На борьбу с огнем стягивают пожарных со всей страны.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
3 из 12

В тушении задействованы 2188 человек и 279 единиц техники.

© REUTERS / Roman Kutukov
4 из 12

По поручению Сергея Шойгу создана специальная авиагруппировка, в состав которой входят вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76.

© REUTERS / Roman Kutukov
5 из 12

МЧС дополнительно направило в республику два самолета-амфибии Бе-200.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Для защиты населенных пунктов задействована аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
7 из 12

На месте тушения лесных пожаров в Якутии.

CC BY 4.0 / ГУ МЧС России по Республике Саха /
8 из 12

Столицу республики Якутск окутал густой смог с запахом гари.

© AP Photo / Yevgeny Sofroneyev
9 из 12

Жителям посоветовали минимизировать пребывание на улице и использовать средства защиты органов дыхания.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
10 из 12

Из-за пожаров в Якутии задымлены северные районы Хабаровского края.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
11 из 12

Задымленность сохранится до тех пор, пока пожары не будут остановлены, говорят в Рослесхозе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
12 из 12

Тушение лесных пожаров в Якутии.

© AP Photo / Alexey Vasilyev
 
ПроисшествияРевдаПервоуральскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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