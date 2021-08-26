Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Шестьдесят природных пожаров продолжают действовать на территории Свердловской области, более половины из них локализованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На сегодняшний день в Свердловской области действуют 60 природных пожаров, 35 из них локализовано", - сказал собеседник агентства.По его словам, крупные возгорания зафиксированы на территории Пышминского, Первоуральского и Ревдинского городских округов. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует."За сутки ликвидировано 14 пожаров", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что общая площадь активного горения в очагах всех лесных пожаров на территории региона составляет чуть более 10 гектаров."Сухая, ветреная погода и труднодоступная местность, на которой действуют лесные пожары, осложняют тушение", - резюмировала представитель ведомства.С конца прошлой недели в Свердловской области стоит аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем достигал 34-35 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. С прошлой недели горит лес в городском округе Первоуральск, во вторник возник пожар рядом с горнолыжным комплексом "Волчиха". В четверг Екатеринбург в очередной раз накрыл смог от природных пожаров.Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа (общая площадь - 3572 гектара), Первоуральского городского округа (общая площадь - 760,9 гектара), Ревдинского городского округа (общая площадь - 235,2 гектара). В тушении природных пожаров принимают участие 480 человек личного состава лесоохраны и 309 сотрудников МЧС, задействовано 311 единиц техники.Для выяснения причин возникновения природных пожаров вблизи населенных пунктов и выявления виновных работали 254 патрульные и маневренные группы. Вынесено три определения о возбуждении административных расследований, составлено восемь протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности.На 9.00 (7.00 мск) четверга на автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Первоуральске и Ревде превышений максимально разовых ПДК по всем измеряемым веществам не зафиксировано.В связи с установившейся сухой ветреной погодой на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены, уточняет департамент информационной политики региона.
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Шестьдесят природных пожаров продолжают действовать на территории Свердловской области, более половины из них локализованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На сегодняшний день в Свердловской области действуют 60 природных пожаров, 35 из них локализовано", - сказал собеседник агентства.
С конца прошлой недели в Свердловской области стоит аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем достигал 34-35 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. С прошлой недели горит лес в городском округе Первоуральск, во вторник возник пожар рядом с горнолыжным комплексом "Волчиха". В четверг Екатеринбург в очередной раз накрыл смог от природных пожаров.
Крупные возгорания зафиксированы в лесничествах, расположенных на территории Пышминского городского округа (общая площадь - 3572 гектара), Первоуральского городского округа (общая площадь - 760,9 гектара), Ревдинского городского округа (общая площадь - 235,2 гектара). В тушении природных пожаров принимают участие 480 человек личного состава лесоохраны и 309 сотрудников МЧС, задействовано 311 единиц техники.
Для выяснения причин возникновения природных пожаров вблизи населенных пунктов и выявления виновных работали 254 патрульные и маневренные группы. Вынесено три определения о возбуждении административных расследований, составлено восемь протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований пожарной безопасности.
На 9.00 (7.00 мск) четверга на автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Первоуральске и Ревде превышений максимально разовых ПДК по всем измеряемым веществам не зафиксировано.
В связи с установившейся сухой ветреной погодой на территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим. Любые действия с открытым огнем, в том числе в лесах и на личных участках, запрещены, уточняет департамент информационной политики региона.
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