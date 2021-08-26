https://ria.ru/20210826/potok-1747422467.html

В США призвали Киев перестать требовать санкций по "Северному потоку — 2"

В США призвали Киев перестать требовать санкций по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.08.2021

В США призвали Киев перестать требовать санкций по "Северному потоку — 2"

Бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер заявил, что Украине не стоит добиваться санкций против европейских компаний, чтобы заблокировать российско-немецкий... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T20:31

2021-08-26T20:31

2021-08-26T21:49

в мире

украина

сша

балтийское море

северный поток — 2

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743108492_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0fa57499168de87ea041a40c452deed9.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер заявил, что Украине не стоит добиваться санкций против европейских компаний, чтобы заблокировать российско-немецкий газопровод "Северный поток — 2".В колонке для портала Kyiv Post дипломат назвал Киев главным проигравшим от запуска трубопровода. Он отметил, что президент США Джо Байден также противостоит реализации проекта, однако не готов рисковать отношениями с союзниками и вводить санкции против европейских компаний.Помимо этого, украинская сторона не должна добиваться раскола между Вашингтоном и Брюсселем в вопросе санкций против Москвы и поддержки Киева.Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не требовать ввести ограничения против проекта."Вместо этого ему нужно спросить, как Вашингтон, работая с Берлином, собирается конкретизировать июльское американо-германское заявление о поддержке Украины, энергетической безопасности Европы и климатических целей и гарантировать, что Россия не будет использовать трубопровод против Киева", — подытожил дипломат."Северный поток — 2" — практически достроенный газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, две его ветки проходят от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита. Кроме того, реализации проекта пытались помешать США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу, а также Польша и страны Балтии.В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что нужно обеспечить поставки топлива на Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Евросоюза санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".

https://ria.ru/20210826/tranzit-1747412481.html

украина

сша

балтийское море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-26T20:31 true PT1M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, балтийское море, северный поток — 2, россия