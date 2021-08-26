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В США призвали Киев перестать требовать санкций по "Северному потоку — 2"
В США призвали Киев перестать требовать санкций по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.08.2021
В США призвали Киев перестать требовать санкций по "Северному потоку — 2"
Бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер заявил, что Украине не стоит добиваться санкций против европейских компаний, чтобы заблокировать российско-немецкий... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T20:31
2021-08-26T21:49
в мире
украина
сша
балтийское море
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер заявил, что Украине не стоит добиваться санкций против европейских компаний, чтобы заблокировать российско-немецкий газопровод "Северный поток — 2".В колонке для портала Kyiv Post дипломат назвал Киев главным проигравшим от запуска трубопровода. Он отметил, что президент США Джо Байден также противостоит реализации проекта, однако не готов рисковать отношениями с союзниками и вводить санкции против европейских компаний.Помимо этого, украинская сторона не должна добиваться раскола между Вашингтоном и Брюсселем в вопросе санкций против Москвы и поддержки Киева.Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не требовать ввести ограничения против проекта."Вместо этого ему нужно спросить, как Вашингтон, работая с Берлином, собирается конкретизировать июльское американо-германское заявление о поддержке Украины, энергетической безопасности Европы и климатических целей и гарантировать, что Россия не будет использовать трубопровод против Киева", — подытожил дипломат."Северный поток — 2" — практически достроенный газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, две его ветки проходят от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита. Кроме того, реализации проекта пытались помешать США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу, а также Польша и страны Балтии.В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что нужно обеспечить поставки топлива на Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Евросоюза санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".
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украина
сша
балтийское море
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, украина, сша, балтийское море, северный поток — 2, россия
20:31 26.08.2021 (обновлено: 21:49 26.08.2021)
 
В США призвали Киев перестать требовать санкций по "Северному потоку — 2"

Экс-посол США Пайфер потребовал от Украины перестать добиваться блокировки "Северного потока — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкНа территории немецкого порта Мукран на острове Рюген
На территории немецкого порта Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер заявил, что Украине не стоит добиваться санкций против европейских компаний, чтобы заблокировать российско-немецкий газопровод "Северный поток — 2".
В колонке для портала Kyiv Post дипломат назвал Киев главным проигравшим от запуска трубопровода. Он отметил, что президент США Джо Байден также противостоит реализации проекта, однако не готов рисковать отношениями с союзниками и вводить санкции против европейских компаний.
Помимо этого, украинская сторона не должна добиваться раскола между Вашингтоном и Брюсселем в вопросе санкций против Москвы и поддержки Киева.
Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не требовать ввести ограничения против проекта.
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"Вместо этого ему нужно спросить, как Вашингтон, работая с Берлином, собирается конкретизировать июльское американо-германское заявление о поддержке Украины, энергетической безопасности Европы и климатических целей и гарантировать, что Россия не будет использовать трубопровод против Киева", — подытожил дипломат.
"Северный поток — 2" — практически достроенный газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, две его ветки проходят от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита. Кроме того, реализации проекта пытались помешать США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу, а также Польша и страны Балтии.
В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что нужно обеспечить поставки топлива на Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Евросоюза санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".
 
В миреУкраинаСШАБалтийское мореСеверный поток — 2Россия
 
 
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