https://ria.ru/20210826/potok-1747422467.html
В США призвали Киев перестать требовать санкций по "Северному потоку — 2"
В США призвали Киев перестать требовать санкций по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 26.08.2021
В США призвали Киев перестать требовать санкций по "Северному потоку — 2"
Бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер заявил, что Украине не стоит добиваться санкций против европейских компаний, чтобы заблокировать российско-немецкий... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T20:31
2021-08-26T20:31
2021-08-26T21:49
в мире
украина
сша
балтийское море
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер заявил, что Украине не стоит добиваться санкций против европейских компаний, чтобы заблокировать российско-немецкий газопровод "Северный поток — 2".В колонке для портала Kyiv Post дипломат назвал Киев главным проигравшим от запуска трубопровода. Он отметил, что президент США Джо Байден также противостоит реализации проекта, однако не готов рисковать отношениями с союзниками и вводить санкции против европейских компаний.Помимо этого, украинская сторона не должна добиваться раскола между Вашингтоном и Брюсселем в вопросе санкций против Москвы и поддержки Киева.Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не требовать ввести ограничения против проекта."Вместо этого ему нужно спросить, как Вашингтон, работая с Берлином, собирается конкретизировать июльское американо-германское заявление о поддержке Украины, энергетической безопасности Европы и климатических целей и гарантировать, что Россия не будет использовать трубопровод против Киева", — подытожил дипломат."Северный поток — 2" — практически достроенный газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, две его ветки проходят от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита. Кроме того, реализации проекта пытались помешать США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу, а также Польша и страны Балтии.В июле Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что нужно обеспечить поставки топлива на Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Евросоюза санкций против России, если Москва будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".
https://ria.ru/20210826/tranzit-1747412481.html
украина
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-08-26T20:31
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в мире, украина, сша, балтийское море, северный поток — 2, россия
20:31 26.08.2021 (обновлено: 21:49 26.08.2021)
В США призвали Киев перестать требовать санкций по "Северному потоку — 2"
Экс-посол США Пайфер потребовал от Украины перестать добиваться блокировки "Северного потока — 2"