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Туризм
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На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро" - РИА Новости, 26.08.2021
На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов заявил, что туристические фирмы в регионе ежедневно теряют шесть миллионов рублей после запрета авиакомпании... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T05:58
2021-08-26T10:13
туризм
камчатский край
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
ми-8
происшествия
новости - туризм
туристы
туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг - РИА Новости. Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов заявил, что туристические фирмы в регионе ежедневно теряют шесть миллионов рублей после запрета авиакомпании "Витязь-Аэро" совершать коммерческие перевозки.Ранее сообщалось, что по решению Росавиации с 13 августа введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании "Витязь-Аэро", на долю которой приходилась значительная часть вертолетных экскурсий в Камчатском крае. Кроме того, до 9 сентября всеми перевозчиками на период проведения следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий происшествия не будут осуществляться туристические полеты в район Курильского озера, а в акватории самого озера - лодочные экскурсии."Многие туристические компании несут убытки, по предварительным оценкам, это шесть миллионов рублей в день, из-за того, что у нас нет маршрутов на Долину Гейзеров и озеро Курильское. В Долину гейзеров летают вертолеты, но это тоже не то уже количество. Закрыты многие индивидуальные туры, которые составляли большую часть экономики туристической. Это самые доходные туристические продукты, с которых больше всего платится налог, а их нет. Это охота и рыбалка", - сказал Русанов в ходе брифинга, который прошел в четверг.Министр добавил, что имеющиеся в регионе вертолетные компании не могут покрыть спрос турфирм, поскольку занимаются перевозками пассажиров по регулярным маршрутам в отдаленные поселки, которые также выполняла авиакомпания "Витязь-Аэро"."Многие туристы говорили, что в прошлом году, когда случился ковид – что такого еще не было. Но то, что случилось в этом августе – это туристическая катастрофа", - сказал министр.Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро в южной части Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Авиакомпании "Витязь-Аэро" после ЧП были запрещены коммерческие перевозки пассажиров.
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камчатский край, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ми-8, происшествия, новости - туризм, туристы, туризм
05:58 26.08.2021 (обновлено: 10:13 26.08.2021)
 
На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"

Турфирмы Камчатки теряют шесть миллионов рублей в день из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"

© Фото : Официальный сайт Камчатского краяПоисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере
Поисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : Официальный сайт Камчатского края
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 авг - РИА Новости. Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов заявил, что туристические фирмы в регионе ежедневно теряют шесть миллионов рублей после запрета авиакомпании "Витязь-Аэро" совершать коммерческие перевозки.
Ранее сообщалось, что по решению Росавиации с 13 августа введены ограничения на пассажирские и туристические перевозки компании "Витязь-Аэро", на долю которой приходилась значительная часть вертолетных экскурсий в Камчатском крае. Кроме того, до 9 сентября всеми перевозчиками на период проведения следственных действий, поисковых работ и ликвидации последствий происшествия не будут осуществляться туристические полеты в район Курильского озера, а в акватории самого озера - лодочные экскурсии.
"Многие туристические компании несут убытки, по предварительным оценкам, это шесть миллионов рублей в день, из-за того, что у нас нет маршрутов на Долину Гейзеров и озеро Курильское. В Долину гейзеров летают вертолеты, но это тоже не то уже количество. Закрыты многие индивидуальные туры, которые составляли большую часть экономики туристической. Это самые доходные туристические продукты, с которых больше всего платится налог, а их нет. Это охота и рыбалка", - сказал Русанов в ходе брифинга, который прошел в четверг.
Министр добавил, что имеющиеся в регионе вертолетные компании не могут покрыть спрос турфирм, поскольку занимаются перевозками пассажиров по регулярным маршрутам в отдаленные поселки, которые также выполняла авиакомпания "Витязь-Аэро".
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"Многие туристы говорили, что в прошлом году, когда случился ковид – что такого еще не было. Но то, что случилось в этом августе – это туристическая катастрофа", - сказал министр.
Вертолет Ми-8 с туристами на борту упал в Курильское озеро в южной части Камчатки 12 августа. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок. Восемь человек выжили, из них четверо не пострадали. Расследуется дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Авиакомпании "Витязь-Аэро" после ЧП были запрещены коммерческие перевозки пассажиров.
 
ТуризмКамчатский крайФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Ми-8ПроисшествияНовости - ТуризмтуристыТуризм
 
 
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