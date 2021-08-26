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Число пострадавших от взрывов на юге Казахстана выросло до 66
Число пострадавших от взрывов на юге Казахстана выросло до 66 - РИА Новости, 26.08.2021
Число пострадавших от взрывов на юге Казахстана выросло до 66
Число пострадавших от взрывов в воинской части в Жамбылской области Казахстана на юге республики выросло до 66, большинство из них получили легкие травмы, двое... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T20:51
2021-08-26T20:51
2021-08-26T21:34
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жамбылская область
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АЛМА-АТА, 26 авг - РИА Новости. Число пострадавших от взрывов в воинской части в Жамбылской области Казахстана на юге республики выросло до 66, большинство из них получили легкие травмы, двое - тяжелые, сообщила пресс-служба областной администрации.Ранее пресс-служба министерства обороны Казахстана сообщила, что шесть взрывов в Таразе произошли из-за возгорания возле одного из складов в воинской части. Областная администрация сообщала, что в результате ЧП пострадали 60 человек, включая 11 военных. Минобороны позже уточнило, что пострадали 12 военнослужащих."По состоянию на 23.30 (20.30 мск) в Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек. Большинство из них получили легкие травмы, двое из них получили тяжелые травмы", - говорится в сообщении пресс-службы.Согласно пресс-релизу, в областном центре подготовлено более 400 мест для эвакуированных из зоны аварии. Для оказания помощи пострадавшим на данный момент было мобилизовано 32 врача и 56 медицинских работников. Все новости Казахстана читайте на сайте Sputnik Казахстан >>
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в мире, казахстан, тараз, жамбылская область, министерство обороны казахстана
20:51 26.08.2021 (обновлено: 21:34 26.08.2021)
Число пострадавших от взрывов на юге Казахстана выросло до 66
Число пострадавших от взрывов в на юге Казахстана выросло до 66, двое получили тяжелые травмы