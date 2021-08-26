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Чувашия в 83 раза увеличила поставки печенья в Китай

Чувашия в 83 раза увеличила поставки печенья в Китай - РИА Новости, 26.08.2021

Чувашия в 83 раза увеличила поставки печенья в Китай

Чувашия с начала года на 9,8% увеличила поставки продукции АПК в Китай. Объем отгруженной в Китай продукции составил 4,2 тысячи тонн, стоимость - 9,6 миллиона... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:36

2021-08-26T13:36

2021-08-26T13:36

россия-китай: главное

экономика

китай

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Чувашия с начала года на 9,8% увеличила поставки продукции АПК в Китай. Объем отгруженной в Китай продукции составил 4,2 тысячи тонн, стоимость - 9,6 миллиона долларов, сообщает республиканский Минсельхоз.В частности, в 83 раза по сравнению с прошлым годом выросли поставки в КНР печенья. Как сообщила и.о министра сельского хозяйства Чувашской Республики Алина Семенова, в этом году впервые в КНР осуществлены поставки алкогольной продукции чувашских производителей."Потенциал агроэкспорта чувашских товаропроизводителей из года в год растет, поставки нашей продукции в Китай можно наращивать, если будут выстроены четкие коммуникации", - подчеркнула Семенова.

https://ria.ru/20210607/dogovor-1735972297.html

китай

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, чувашская республика (чувашия)