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Чувашия в 83 раза увеличила поставки печенья в Китай
Чувашия в 83 раза увеличила поставки печенья в Китай - РИА Новости, 26.08.2021
Чувашия в 83 раза увеличила поставки печенья в Китай
Чувашия с начала года на 9,8% увеличила поставки продукции АПК в Китай. Объем отгруженной в Китай продукции составил 4,2 тысячи тонн, стоимость - 9,6 миллиона... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:36
2021-08-26T13:36
россия-китай: главное
экономика
китай
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Чувашия с начала года на 9,8% увеличила поставки продукции АПК в Китай. Объем отгруженной в Китай продукции составил 4,2 тысячи тонн, стоимость - 9,6 миллиона долларов, сообщает республиканский Минсельхоз.В частности, в 83 раза по сравнению с прошлым годом выросли поставки в КНР печенья. Как сообщила и.о министра сельского хозяйства Чувашской Республики Алина Семенова, в этом году впервые в КНР осуществлены поставки алкогольной продукции чувашских производителей."Потенциал агроэкспорта чувашских товаропроизводителей из года в год растет, поставки нашей продукции в Китай можно наращивать, если будут выстроены четкие коммуникации", - подчеркнула Семенова.
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экономика, китай, чувашская республика (чувашия)
13:36 26.08.2021
 

Чувашия в 83 раза увеличила поставки печенья в Китай

© Pixabay / PDPicsПеченье с кешью
Печенье с кешью - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Pixabay / PDPics
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МОСКВА, 26 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Чувашия с начала года на 9,8% увеличила поставки продукции АПК в Китай. Объем отгруженной в Китай продукции составил 4,2 тысячи тонн, стоимость - 9,6 миллиона долларов, сообщает республиканский Минсельхоз.
В частности, в 83 раза по сравнению с прошлым годом выросли поставки в КНР печенья. Как сообщила и.о министра сельского хозяйства Чувашской Республики Алина Семенова, в этом году впервые в КНР осуществлены поставки алкогольной продукции чувашских производителей.
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"Потенциал агроэкспорта чувашских товаропроизводителей из года в год растет, поставки нашей продукции в Китай можно наращивать, если будут выстроены четкие коммуникации", - подчеркнула Семенова.
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаКитайЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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