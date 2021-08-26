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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/posol-1747356278.html
Посол России в Кабуле рассказал о диалоге с талибами
Посол России в Кабуле рассказал о диалоге с талибами - РИА Новости, 26.08.2021
Посол России в Кабуле рассказал о диалоге с талибами
Посол России Дмитрий Жирнов в Кабуле заявил, что общается плотно "на всех уровнях" с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) по РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:12
2021-08-26T15:24
в мире
кабул (город)
афганистан
россия
захват власти в афганистане талибами
талибан
дмитрий жирнов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Посол России Дмитрий Жирнов в Кабуле заявил, что общается плотно "на всех уровнях" с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) по решению текущих вопросов."Все текущие вопросы решаем", - добавил он.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
кабул (город)
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в мире, кабул (город), афганистан, россия, талибан, дмитрий жирнов
15:12 26.08.2021 (обновлено: 15:24 26.08.2021)
 
Посол России в Кабуле рассказал о диалоге с талибами

Посол России в Кабуле Жирнов: плотно общаемся с талибами "на всех уровнях"

© Фото : страница Посольства РФ в Кабуле в FacebookПосольство РФ в Кабуле
Посольство РФ в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : страница Посольства РФ в Кабуле в Facebook
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Посол России Дмитрий Жирнов в Кабуле заявил, что общается плотно "на всех уровнях" с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) по решению текущих вопросов.

"Мы общаемся плотно с первого дня их прихода в Кабул. Это было связано, прежде всего, с обеспечением безопасности... Они, по-моему, боятся за нашу безопасность больше, чем мы... Общаемся на всех уровнях", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".

"Все текущие вопросы решаем", - добавил он.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)АфганистанРоссияТалибанДмитрий Жирнов
 
 
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