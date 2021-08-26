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Посол России в Кабуле рассказал о диалоге с талибами

Посол России в Кабуле рассказал о диалоге с талибами - РИА Новости, 26.08.2021

Посол России в Кабуле рассказал о диалоге с талибами

Посол России Дмитрий Жирнов в Кабуле заявил, что общается плотно "на всех уровнях" с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) по РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:12

2021-08-26T15:12

2021-08-26T15:24

в мире

кабул (город)

афганистан

россия

захват власти в афганистане талибами

талибан

дмитрий жирнов

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Посол России Дмитрий Жирнов в Кабуле заявил, что общается плотно "на всех уровнях" с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) по решению текущих вопросов."Все текущие вопросы решаем", - добавил он.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.

кабул (город)

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), афганистан, россия, талибан, дмитрий жирнов