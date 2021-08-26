15:12 26.08.2021 (обновлено: 15:24 26.08.2021)
Посол России в Кабуле рассказал о диалоге с талибами
Посол России в Кабуле Жирнов: плотно общаемся с талибами "на всех уровнях"
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Посол России Дмитрий Жирнов в Кабуле заявил, что общается плотно "на всех уровнях" с талибами (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) по решению текущих вопросов.
"Мы общаемся плотно с первого дня их прихода в Кабул. Это было связано, прежде всего, с обеспечением безопасности... Они, по-моему, боятся за нашу безопасность больше, чем мы... Общаемся на всех уровнях", - сказал посол в эфире телеканала "Россия 24".
"Все текущие вопросы решаем", - добавил он.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.