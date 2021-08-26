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При взрывах в Кабуле погибли десять американских военных, сообщили СМИ
При взрывах в Кабуле погибли десять американских военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.08.2021
При взрывах в Кабуле погибли десять американских военных, сообщили СМИ
Не менее 10 американских военнослужащих погибли в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в Кабуле, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T21:12
2021-08-26T21:12
2021-08-26T21:32
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Не менее 10 американских военнослужащих погибли в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в Кабуле, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников.Ранее СМИ со ссылкой представителей властей США сообщали, что в результате атаки у аэропорта убиты четыре американских морпеха, трое ранены."По меньшей мере 10 американских морских пехотинцев и солдат были убиты в результате взрыва, совершенного в четверг террористом-смертником у аэропорта Кабула", - передает телеканал со ссылкой на чиновников.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.
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Кадры второго взрыва в Кабуле
Предположительно второй взрыв у кабульского аэропорта, рядом с местом сбора американских граждан для последующей эвакуации к самолетам.
2021-08-26T21:12
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, сша, кабул (город), афганистан, видео
21:12 26.08.2021 (обновлено: 21:32 26.08.2021)
При взрывах в Кабуле погибли десять американских военных, сообщили СМИ
Fox News: число погибших американских военных при взрывах у аэропорта в Кабуле возросло до десяти