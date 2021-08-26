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При взрывах в Кабуле погибли десять американских военных, сообщили СМИ

При взрывах в Кабуле погибли десять американских военных, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.08.2021

При взрывах в Кабуле погибли десять американских военных, сообщили СМИ

Не менее 10 американских военнослужащих погибли в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в Кабуле, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T21:12

2021-08-26T21:12

2021-08-26T21:32

захват власти в афганистане талибами

в мире

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кабул (город)

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Не менее 10 американских военнослужащих погибли в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в Кабуле, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников.Ранее СМИ со ссылкой представителей властей США сообщали, что в результате атаки у аэропорта убиты четыре американских морпеха, трое ранены."По меньшей мере 10 американских морских пехотинцев и солдат были убиты в результате взрыва, совершенного в четверг террористом-смертником у аэропорта Кабула", - передает телеканал со ссылкой на чиновников.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. По данным СМИ, при взрывах погибли более 60 человек, свыше 150 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.

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кабул (город)

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Кадры второго взрыва в Кабуле Предположительно второй взрыв у кабульского аэропорта, рядом с местом сбора американских граждан для последующей эвакуации к самолетам. 2021-08-26T21:12 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), афганистан, видео