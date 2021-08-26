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Врач посоветовала россиянам проверить почки после COVID-19
Врач посоветовала россиянам проверить почки после COVID-19 - РИА Новости, 26.08.2021
Врач посоветовала россиянам проверить почки после COVID-19
Коронавирусная инфекция может сказаться на функции почек. Как избежать осложнений, рассказала в интервью радио Sputnik врач-нефролог медицинского центра... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T02:10
2021-08-26T02:10
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
почки
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Коронавирусная инфекция может сказаться на функции почек. Как избежать осложнений, рассказала в интервью радио Sputnik врач-нефролог медицинского центра "Хадасса" Анна Коробкина.Она пояснила, что коронавирус SARS-CoV-2 атакует все органы, в которых присутствует фермент АПФ2, он используется вирусом в качестве рецептора для проникновения в клетки.По ее словам, острое повреждение почек является одним из факторов смертности от COVID-19, особенно при тяжелом течении болезни. При этом, добавила нефролог, пациенты могут и не знать, что у них есть заболевания почек, поскольку ранее ничего не замечали, а коронавирус в состоянии резко обострить процессы, которые до этого развивались медленно.Анна Коробкина перечислила, что нужно сделать пациентам, которые лечатся от COVID-19 на дому, чтобы выявить нарушение работы почек."Сдайте общий анализ мочи на предмет наличия белка, биохимический анализ крови на уровень креатинина. Это базовый скрининг, чтобы проверить, насколько хорошо работают почки. В последующем, чтобы исключить воздействие коронавируса на почечную ткань, нужно следить за параметрами свертываемости крови и проводить профилактику тромбозов, ведь тромбы образуются в том числе в почечных сосудах", – рекомендовала Анна Коробкина в интервью радио Sputnik.
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россия, коронавирус covid-19, почки
02:10 26.08.2021
 
Врач посоветовала россиянам проверить почки после COVID-19

Врач-нефролог Коробкина: коронавирус может дать серьезные осложнения на почки

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Коронавирусная инфекция может сказаться на функции почек. Как избежать осложнений, рассказала в интервью радио Sputnik врач-нефролог медицинского центра "Хадасса" Анна Коробкина.
Она пояснила, что коронавирус SARS-CoV-2 атакует все органы, в которых присутствует фермент АПФ2, он используется вирусом в качестве рецептора для проникновения в клетки.
"Эти рецепторы есть в сердце, в подвздошной кишке, в пищеводе, в мочевом пузыре. В почках их в два раза больше, поэтому почки подвергаются более высокому риску вирусной инвазии. Острая почечная недостаточность может возникать вследствие прикрепления вируса, также тут играют роль гипоксия, тромботические нарушения", – отметила Анна Коробкина.
По ее словам, острое повреждение почек является одним из факторов смертности от COVID-19, особенно при тяжелом течении болезни. При этом, добавила нефролог, пациенты могут и не знать, что у них есть заболевания почек, поскольку ранее ничего не замечали, а коронавирус в состоянии резко обострить процессы, которые до этого развивались медленно.
Анна Коробкина перечислила, что нужно сделать пациентам, которые лечатся от COVID-19 на дому, чтобы выявить нарушение работы почек.
"Сдайте общий анализ мочи на предмет наличия белка, биохимический анализ крови на уровень креатинина. Это базовый скрининг, чтобы проверить, насколько хорошо работают почки. В последующем, чтобы исключить воздействие коронавируса на почечную ткань, нужно следить за параметрами свертываемости крови и проводить профилактику тромбозов, ведь тромбы образуются в том числе в почечных сосудах", – рекомендовала Анна Коробкина в интервью радио Sputnik.
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