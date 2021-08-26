https://ria.ru/20210826/pochki-1747277978.html

Врач посоветовала россиянам проверить почки после COVID-19

Врач посоветовала россиянам проверить почки после COVID-19 - РИА Новости, 26.08.2021

Врач посоветовала россиянам проверить почки после COVID-19

Коронавирусная инфекция может сказаться на функции почек. Как избежать осложнений, рассказала в интервью радио Sputnik врач-нефролог медицинского центра... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T02:10

2021-08-26T02:10

2021-08-26T02:10

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

почки

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Коронавирусная инфекция может сказаться на функции почек. Как избежать осложнений, рассказала в интервью радио Sputnik врач-нефролог медицинского центра "Хадасса" Анна Коробкина.Она пояснила, что коронавирус SARS-CoV-2 атакует все органы, в которых присутствует фермент АПФ2, он используется вирусом в качестве рецептора для проникновения в клетки.По ее словам, острое повреждение почек является одним из факторов смертности от COVID-19, особенно при тяжелом течении болезни. При этом, добавила нефролог, пациенты могут и не знать, что у них есть заболевания почек, поскольку ранее ничего не замечали, а коронавирус в состоянии резко обострить процессы, которые до этого развивались медленно.Анна Коробкина перечислила, что нужно сделать пациентам, которые лечатся от COVID-19 на дому, чтобы выявить нарушение работы почек."Сдайте общий анализ мочи на предмет наличия белка, биохимический анализ крови на уровень креатинина. Это базовый скрининг, чтобы проверить, насколько хорошо работают почки. В последующем, чтобы исключить воздействие коронавируса на почечную ткань, нужно следить за параметрами свертываемости крови и проводить профилактику тромбозов, ведь тромбы образуются в том числе в почечных сосудах", – рекомендовала Анна Коробкина в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210825/kovid-1747202409.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус covid-19, почки