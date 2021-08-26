Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210826/pobediteli-1747406978.html
Пять городов Верхневолжья победили в конкурсе проектов благоустройства
Пять городов Верхневолжья победили в конкурсе проектов благоустройства - РИА Новости, 26.08.2021
Пять городов Верхневолжья победили в конкурсе проектов благоустройства
Пять городов Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:48
2021-08-26T18:48
тверская область
общество
удомля
вышний волочек
кимры
игорь руденя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747403919_0:162:649:527_1920x0_80_0_0_048677b784bef45626055400832140d9.jpg
ТВЕРЬ, 26 авг – РИА Новости. Пять городов Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Грантовую поддержку в размере от 50 до 70 миллионов рублей на благоустройство в следующем году общественных пространств получат Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Ржев и Удомля. Предусмотрено софинансирование из областного, местного бюджетов и из внебюджетных источников.Ржев признан победителем в категории "Малые города от 50 тысяч до 100 тысяч человек". Там будет выполнено благоустройство парка Подпольщиков с частью набережной реки Волги между Старым и Новыми мостами. В категории "Малые города от 20 тысяч до 50 тысяч человек" победа присуждена проектам трёх городов Верхневолжья: в Кимрах благоустроят пешеходную зону по двум улицам, в Вышнем Волочке – городской сад, в Удомле продолжат благоустройство парковой зоны. В категории "Малые города до 20 тысяч человек" средства предоставят Кашину, где в порядок приведут часть набережной реки Кашинка.По мнению главы региона, одна из ключевых задач реализации проектов – сохранение уникальной историко-культурной среды городов Верхневолжья.Пресс-служба напоминает, что Тверская область участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. За это время федеральную поддержку получили 10 проектов. Общественные пространства уже благоустроены в городах Торжок, Осташков, Старица, Удомля.
https://ria.ru/20210820/rudenya-1746571409.html
удомля
вышний волочек
кимры
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747403919_0:101:649:588_1920x0_80_0_0_deaa5a3b3b96cc5ac5cb2396388a4594.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, удомля, вышний волочек, кимры, игорь руденя
18:48 26.08.2021
 

Пять городов Верхневолжья победили в конкурсе проектов благоустройства

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиПять городов Верхневолжья победили в конкурсе проектов благоустройства
Пять городов Верхневолжья победили в конкурсе проектов благоустройства - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 26 авг – РИА Новости. Пять городов Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Грантовую поддержку в размере от 50 до 70 миллионов рублей на благоустройство в следующем году общественных пространств получат Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Ржев и Удомля. Предусмотрено софинансирование из областного, местного бюджетов и из внебюджетных источников.
Ржев признан победителем в категории "Малые города от 50 тысяч до 100 тысяч человек". Там будет выполнено благоустройство парка Подпольщиков с частью набережной реки Волги между Старым и Новыми мостами. В категории "Малые города от 20 тысяч до 50 тысяч человек" победа присуждена проектам трёх городов Верхневолжья: в Кимрах благоустроят пешеходную зону по двум улицам, в Вышнем Волочке – городской сад, в Удомле продолжат благоустройство парковой зоны. В категории "Малые города до 20 тысяч человек" средства предоставят Кашину, где в порядок приведут часть набережной реки Кашинка.
"Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды важен для малых городов, исторических поселений. Участие в нем позволяет сформировать современное пространство с учётом особенностей наших территорий", – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
По мнению главы региона, одна из ключевых задач реализации проектов – сохранение уникальной историко-культурной среды городов Верхневолжья.
Пресс-служба напоминает, что Тверская область участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. За это время федеральную поддержку получили 10 проектов. Общественные пространства уже благоустроены в городах Торжок, Осташков, Старица, Удомля.
Руденя: в Верхневолжье ведется реабилитация переболевших коронавирусом - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 16:32Тверская область
Руденя: в Верхневолжье расширят предоставление услуг по соцкарте
 
Тверская областьОбществоУдомляВышний ВолочекКимрыИгорь Руденя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:22Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
03:10"Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
03:04В Крыму назвали главного организатора водной блокады
Лента новостейМолния