https://ria.ru/20210826/pobediteli-1747406978.html

Пять городов Верхневолжья победили в конкурсе проектов благоустройства

Пять городов Верхневолжья победили в конкурсе проектов благоустройства - РИА Новости, 26.08.2021

Пять городов Верхневолжья победили в конкурсе проектов благоустройства

Пять городов Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T18:48

2021-08-26T18:48

2021-08-26T18:48

тверская область

общество

удомля

вышний волочек

кимры

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 26 авг – РИА Новости. Пять городов Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.Грантовую поддержку в размере от 50 до 70 миллионов рублей на благоустройство в следующем году общественных пространств получат Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Ржев и Удомля. Предусмотрено софинансирование из областного, местного бюджетов и из внебюджетных источников.Ржев признан победителем в категории "Малые города от 50 тысяч до 100 тысяч человек". Там будет выполнено благоустройство парка Подпольщиков с частью набережной реки Волги между Старым и Новыми мостами. В категории "Малые города от 20 тысяч до 50 тысяч человек" победа присуждена проектам трёх городов Верхневолжья: в Кимрах благоустроят пешеходную зону по двум улицам, в Вышнем Волочке – городской сад, в Удомле продолжат благоустройство парковой зоны. В категории "Малые города до 20 тысяч человек" средства предоставят Кашину, где в порядок приведут часть набережной реки Кашинка.По мнению главы региона, одна из ключевых задач реализации проектов – сохранение уникальной историко-культурной среды городов Верхневолжья.Пресс-служба напоминает, что Тверская область участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. За это время федеральную поддержку получили 10 проектов. Общественные пространства уже благоустроены в городах Торжок, Осташков, Старица, Удомля.

https://ria.ru/20210820/rudenya-1746571409.html

удомля

вышний волочек

кимры

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, удомля, вышний волочек, кимры, игорь руденя