Пять городов Верхневолжья победили в конкурсе проектов благоустройства
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиПять городов Верхневолжья победили в конкурсе проектов благоустройства
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 26 авг – РИА Новости. Пять городов Тверской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Грантовую поддержку в размере от 50 до 70 миллионов рублей на благоустройство в следующем году общественных пространств получат Вышний Волочек, Кашин, Кимры, Ржев и Удомля. Предусмотрено софинансирование из областного, местного бюджетов и из внебюджетных источников.
Ржев признан победителем в категории "Малые города от 50 тысяч до 100 тысяч человек". Там будет выполнено благоустройство парка Подпольщиков с частью набережной реки Волги между Старым и Новыми мостами. В категории "Малые города от 20 тысяч до 50 тысяч человек" победа присуждена проектам трёх городов Верхневолжья: в Кимрах благоустроят пешеходную зону по двум улицам, в Вышнем Волочке – городской сад, в Удомле продолжат благоустройство парковой зоны. В категории "Малые города до 20 тысяч человек" средства предоставят Кашину, где в порядок приведут часть набережной реки Кашинка.
"Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды важен для малых городов, исторических поселений. Участие в нем позволяет сформировать современное пространство с учётом особенностей наших территорий", – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
По мнению главы региона, одна из ключевых задач реализации проектов – сохранение уникальной историко-культурной среды городов Верхневолжья.
Пресс-служба напоминает, что Тверская область участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с 2018 года. За это время федеральную поддержку получили 10 проектов. Общественные пространства уже благоустроены в городах Торжок, Осташков, Старица, Удомля.