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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20210826/penza-1747413729.html
Власти планируют придать форуму InnoMed в Пензе международный статус
Власти планируют придать форуму InnoMed в Пензе международный статус - РИА Новости, 26.08.2021
Власти планируют придать форуму InnoMed в Пензе международный статус
Всероссийский форум InnoMed, который открылся в четверг в Пензе, приобретет международный статус, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:29
2021-08-26T19:38
пензенская область
экономика
технологии
пенза
россия
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ПЕНЗА, 26 авг - РИА Новости. Всероссийский форум InnoMed, который открылся в четверг в Пензе, приобретет международный статус, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак."Эти цели надо ставить, туда надо идти. У нас рынок внутренний большой, но все равно для того, чтобы обеспечивать окупаемость тех инвестиций, которые необходимы для современных разработок, он все-таки маловат. Чтобы подтверждать качество продукции, чтобы быть на передовой, чтобы больше зарабатывать, необходимо идти в экспорт", - цитирует Шпака пресс-служба правительства региона."Мы поговорили с Олегом Владимировичем (врио губернатора Мельниченко), будем активно развивать именно с точки зрения площадки по медицинской технике как инновационную, где бы могли представлять свои совместные наработки, помимо предприятий, которые разрабатывают медицинскую технику, также производства в сфере телемедицины, цифровых технологий. Весь мир в эту сторону идет, этот тренд мы должны уверенно подхватывать и ставить его в международную повестку. Всю необходимую помощь и поддержку региону с точки зрения организации форума по этому направлению мы обязательно окажем", - добавил он.Мельниченко отметил, что у пензенского биомедицинского кластера есть хорошие возможности по выводу своей продукции на рынок зарубежных государств."По искусственным клапанам мы фактически, наверное, первые на российском рынке, по шовному материалу тоже, в общем-то, достаточно уверенные позиции. Вижу достаточно большие перспективы с точки зрения международного экономического сотрудничества. Для нашего региона это хороший технологический задел, это возможность реализовать себя нашим научным кадрам. Соответственно, подготовка кадров в сфере биомедицинских технологий тоже открывает новые перспективы для нашего региона", - цитирует Мельниченко пресс-служба.
https://ria.ru/20210826/soglashenie-1747350481.html
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экономика, технологии, пенза, россия
19:29 26.08.2021 (обновлено: 19:38 26.08.2021)
 
Власти планируют придать форуму InnoMed в Пензе международный статус

Власти планируют придать форуму InnoMed в Пензе международный статус

© Фото : пресс-служба правительства Пензенской области Здание правительства Пензенской области
Здание правительства Пензенской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Пензенской области
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ПЕНЗА, 26 авг - РИА Новости. Всероссийский форум InnoMed, который открылся в четверг в Пензе, приобретет международный статус, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.
"Эти цели надо ставить, туда надо идти. У нас рынок внутренний большой, но все равно для того, чтобы обеспечивать окупаемость тех инвестиций, которые необходимы для современных разработок, он все-таки маловат. Чтобы подтверждать качество продукции, чтобы быть на передовой, чтобы больше зарабатывать, необходимо идти в экспорт", - цитирует Шпака пресс-служба правительства региона.
Пенза - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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"Мы поговорили с Олегом Владимировичем (врио губернатора Мельниченко), будем активно развивать именно с точки зрения площадки по медицинской технике как инновационную, где бы могли представлять свои совместные наработки, помимо предприятий, которые разрабатывают медицинскую технику, также производства в сфере телемедицины, цифровых технологий. Весь мир в эту сторону идет, этот тренд мы должны уверенно подхватывать и ставить его в международную повестку. Всю необходимую помощь и поддержку региону с точки зрения организации форума по этому направлению мы обязательно окажем", - добавил он.
Мельниченко отметил, что у пензенского биомедицинского кластера есть хорошие возможности по выводу своей продукции на рынок зарубежных государств.
"По искусственным клапанам мы фактически, наверное, первые на российском рынке, по шовному материалу тоже, в общем-то, достаточно уверенные позиции. Вижу достаточно большие перспективы с точки зрения международного экономического сотрудничества. Для нашего региона это хороший технологический задел, это возможность реализовать себя нашим научным кадрам. Соответственно, подготовка кадров в сфере биомедицинских технологий тоже открывает новые перспективы для нашего региона", - цитирует Мельниченко пресс-служба.

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