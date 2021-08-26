https://ria.ru/20210826/penza-1747413729.html

Власти планируют придать форуму InnoMed в Пензе международный статус

Власти планируют придать форуму InnoMed в Пензе международный статус - РИА Новости, 26.08.2021

Власти планируют придать форуму InnoMed в Пензе международный статус

Всероссийский форум InnoMed, который открылся в четверг в Пензе, приобретет международный статус, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T19:29

2021-08-26T19:29

2021-08-26T19:38

пензенская область

экономика

технологии

пенза

россия

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ПЕНЗА, 26 авг - РИА Новости. Всероссийский форум InnoMed, который открылся в четверг в Пензе, приобретет международный статус, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак."Эти цели надо ставить, туда надо идти. У нас рынок внутренний большой, но все равно для того, чтобы обеспечивать окупаемость тех инвестиций, которые необходимы для современных разработок, он все-таки маловат. Чтобы подтверждать качество продукции, чтобы быть на передовой, чтобы больше зарабатывать, необходимо идти в экспорт", - цитирует Шпака пресс-служба правительства региона."Мы поговорили с Олегом Владимировичем (врио губернатора Мельниченко), будем активно развивать именно с точки зрения площадки по медицинской технике как инновационную, где бы могли представлять свои совместные наработки, помимо предприятий, которые разрабатывают медицинскую технику, также производства в сфере телемедицины, цифровых технологий. Весь мир в эту сторону идет, этот тренд мы должны уверенно подхватывать и ставить его в международную повестку. Всю необходимую помощь и поддержку региону с точки зрения организации форума по этому направлению мы обязательно окажем", - добавил он.Мельниченко отметил, что у пензенского биомедицинского кластера есть хорошие возможности по выводу своей продукции на рынок зарубежных государств."По искусственным клапанам мы фактически, наверное, первые на российском рынке, по шовному материалу тоже, в общем-то, достаточно уверенные позиции. Вижу достаточно большие перспективы с точки зрения международного экономического сотрудничества. Для нашего региона это хороший технологический задел, это возможность реализовать себя нашим научным кадрам. Соответственно, подготовка кадров в сфере биомедицинских технологий тоже открывает новые перспективы для нашего региона", - цитирует Мельниченко пресс-служба.

https://ria.ru/20210826/soglashenie-1747350481.html

https://ria.ru/20210716/penza-1741623655.html

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экономика, технологии, пенза, россия