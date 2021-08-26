https://ria.ru/20210826/pentagon-1747435242.html
Пентагон считает реальной угрозу американским силам в Афганистане от ИГ*
Пентагон считает реальной угрозу американским силам в Афганистане от ИГ* - РИА Новости, 27.08.2021
Пентагон считает реальной угрозу американским силам в Афганистане от ИГ*
Угроза силам США в Афганистане от ИГ* реальна, США готовы к новым атакам, заявил глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-26T22:42
2021-08-26T22:42
2021-08-27T03:40
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
министерство обороны сша
исламское государство
талибан
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Угроза силам США в Афганистане от ИГ* реальна, США готовы к новым атакам, заявил глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи."Угроза для наших сил, особенно со стороны ИГ*, очень реальна", - сказал Маккензи на брифинге по видеосвязи.По его словам, Пентагон полагает, что террористы "хотят продолжить эти атаки"."Мы ожидаем, что они продолжатся, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы быть готовыми к ним, в том числе контактируем с "Талибаном"*, который по существу осуществляет обеспечение безопасности снаружи взлетной полосы", - добавил Маккензи.Взрыв у кабульского аэропорта произошел в четверг, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. По поступающим данным, взрыв, предположительно, был устроен террористом-смертником. Ряд СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20210826/vzryv-1747434775.html
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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, исламское государство, талибан
22:42 26.08.2021 (обновлено: 03:40 27.08.2021)
Пентагон считает реальной угрозу американским силам в Афганистане от ИГ*
Пентагон: угроза американским силам в Афганистане от ИГ* реальна