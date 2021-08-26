https://ria.ru/20210826/pentagon-1747435242.html

Пентагон считает реальной угрозу американским силам в Афганистане от ИГ*

Пентагон считает реальной угрозу американским силам в Афганистане от ИГ* - РИА Новости, 27.08.2021

Пентагон считает реальной угрозу американским силам в Афганистане от ИГ*

Угроза силам США в Афганистане от ИГ* реальна, США готовы к новым атакам, заявил глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-26T22:42

2021-08-26T22:42

2021-08-27T03:40

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

министерство обороны сша

исламское государство

талибан

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Угроза силам США в Афганистане от ИГ* реальна, США готовы к новым атакам, заявил глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи."Угроза для наших сил, особенно со стороны ИГ*, очень реальна", - сказал Маккензи на брифинге по видеосвязи.По его словам, Пентагон полагает, что террористы "хотят продолжить эти атаки"."Мы ожидаем, что они продолжатся, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы быть готовыми к ним, в том числе контактируем с "Талибаном"*, который по существу осуществляет обеспечение безопасности снаружи взлетной полосы", - добавил Маккензи.Взрыв у кабульского аэропорта произошел в четверг, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. По поступающим данным, взрыв, предположительно, был устроен террористом-смертником. Ряд СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747434775.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/vzryvy-1747434411.html

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афганистан

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в мире, сша, афганистан, министерство обороны сша, исламское государство, талибан