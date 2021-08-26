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В Пентагоне усомнились в причастности талибов к взрывам в Кабуле
В Пентагоне усомнились в причастности талибов к взрывам в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021
В Пентагоне усомнились в причастности талибов к взрывам в Кабуле
США не считают, что атаки близ аэропорта Кабула были организованы с разрешения движения "Талибан"*, цели движения и Штатов совпадают - вывод американских войск... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T22:30
2021-08-26T22:30
2021-08-26T22:31
захват власти в афганистане талибами
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кабул (город)
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. США не считают, что атаки близ аэропорта Кабула были организованы с разрешения движения "Талибан"*, цели движения и Штатов совпадают - вывод американских войск в срок, сказал представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи."Я не знаю, я не думаю, что есть что-то, что могло бы меня убедить, что они (талибы) позволили этому случиться", - сказал Маккензи на брифинге в Пентагоне.По его словам, цели США и "Талибана"* совпадают - вывод американских войск в срок. "У них есть практическая причина, по которой они хотят, чтобы мы ушли к 31 августа, а именно: они хотят вернуть себе аэропорт. Мы тоже хотим уйти к этому дню, это возможно. Итак, у нас общая цель", - сказал он.* Террористическая организация, запрещена в РоссииРИА Новости
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в мире, сша, кабул (город), талибан, министерство обороны сша
22:30 26.08.2021 (обновлено: 22:31 26.08.2021)
В Пентагоне усомнились в причастности талибов к взрывам в Кабуле
Министерство обороны США усомнилось в причастности талибов к взрывам в аэропорту в Кабуле