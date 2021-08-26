https://ria.ru/20210826/pentagon-1747399347.html
Пентагон заявил, что среди пострадавших от взрыва в Кабуле есть американцы
Пентагон заявил, что среди пострадавших от взрыва в Кабуле есть американцы - РИА Новости, 26.08.2021
Пентагон заявил, что среди пострадавших от взрыва в Кабуле есть американцы
Пентагон подтвердил, что у аэропорта Кабула произошло два взрыва, в результате есть пострадавшие среди американцев и гражданских лиц, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T18:11
2021-08-26T18:11
2021-08-26T18:11
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Пентагон подтвердил, что у аэропорта Кабула произошло два взрыва, в результате есть пострадавшие среди американцев и гражданских лиц, сообщил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби."Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Abbey был результатом комплексной атаки, в результате которой есть пострадавшие среди американцев и гражданского населения", - написал Кирби в своем Twitter.Он подтвердил, что второй взрыв произошел рядом с отелем Baron недалеко от места первого взрыва.
https://ria.ru/20210826/pogibshie-1747391124.html
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в мире, twitter, кабул (город), министерство обороны сша, джон кирби
Пентагон заявил, что среди пострадавших от взрыва в Кабуле есть американцы
Представитель Пентагона Кирби: среди пострадавших от взрывов в аэропорту в Кабуле есть американцы