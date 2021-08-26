https://ria.ru/20210826/pentagon-1747399347.html

Пентагон заявил, что среди пострадавших от взрыва в Кабуле есть американцы

Пентагон заявил, что среди пострадавших от взрыва в Кабуле есть американцы - РИА Новости, 26.08.2021

Пентагон заявил, что среди пострадавших от взрыва в Кабуле есть американцы

Пентагон подтвердил, что у аэропорта Кабула произошло два взрыва, в результате есть пострадавшие среди американцев и гражданских лиц, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T18:11

2021-08-26T18:11

2021-08-26T18:11

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кабул (город)

министерство обороны сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Пентагон подтвердил, что у аэропорта Кабула произошло два взрыва, в результате есть пострадавшие среди американцев и гражданских лиц, сообщил пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби."Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Abbey был результатом комплексной атаки, в результате которой есть пострадавшие среди американцев и гражданского населения", - написал Кирби в своем Twitter.Он подтвердил, что второй взрыв произошел рядом с отелем Baron недалеко от места первого взрыва.

https://ria.ru/20210826/pogibshie-1747391124.html

кабул (город)

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2021

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в мире, twitter, кабул (город), министерство обороны сша, джон кирби